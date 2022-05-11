"Бонусный" драйвер порадует владельцев видеокарт AMD.

реклама

У разных пользователей различные мнения насчёт того, кто лучше поддерживает свои продукты - NVIDIA или AMD. Некоторые считают, что преимущество драйверов от "зелёных" заключается в том, что они менее проблемные и работают здесь и сейчас, тогда как драйверы от AMD долго доводятся "до ума". Но, пожалуй, представители обоих лагерей согласятся, что софтверная поддержка от AMD является более долговременной. С каждым новым выпуском драйверов для видеокарт компания AMD стремится поднять игровую производительность своих карт, не забывая при этом и про, казалось бы, совсем устаревшие модели. Самым наглядным примером, приводимым в горячих спорах, является сравнение производительности GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580, когда на старте продукт "зелёных" опережал изделие AMD, а со временем стал ему даже уступать.

Вчера состоялся старт продаж новых видеокарт Radeon RX 6950 / 6750 / 6650 XT, к которому AMD приурочила выход своего нового драйвера. Одновременно с этим был опубликован предварительный просмотр следующего майского выпуска, который преподнесёт владельцам "красных" карт приятные сюрпризы.

Прежде всего, AMD включит в выпуск новую версию технологии Radeon Super Resolution (RSR 1.1) с поддержкой ручной настройки фильтра резкости.

Основное отличие технологии RSR от FSR заключается в том, что RSR работает во всех играх, не требуя поддержки разработчиком.

Кроме того, анонсируется существенное улучшение производительности видеокарт AMD в играх с DirectX 11. Повышение может составить от 3 до 17%. Ниже приведен список уже протестированных игр.

Интересным моментом является то, что некоторые игры, не включённые в список, показывают ещё более впечатляющие результаты, вплоть до 24%, что уже сравнимо с переходом на видеокарту из сегмента на ступень выше. Пользователь под ником CapFrameX поделился своим результатом в шутере Crysis Remastered.

Точная дата выхода "бонусного" драйвера неизвестна, но предположительно он появится до конца мая.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Источник: Videocardz