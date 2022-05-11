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Новая AMD Radeon RX 6650 XT сразилась в игровых тестах с NVIDIA RTX 3060
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Известный Youtube-канал Hardware Unboxed продолжает радовать своих подписчиков своевременными и актуальными обзорами компьютерных комплектующих. Героем последнего из них стала новинка компании AMD - видеокарта Radeon RX 6650 XT. Закономерной целью тестирования стало сравнение игровой производительности RX 6650 XT с её предшественницей RX 6600 XT и конкурентом от "зелёных" в лице NVIDIA RTX 3060.

Рекомендованная цена AMD Radeon RX 6650 XT составляет 399 долларов США, что на 20 долларов выше, чем у RX 6600 XT. Видеокарта GeForce RTX 3060 в своё время была оценена в 330 долларов. Для российской розницы указанные производителями цены уже продолжительное время не имеют никакого практического применения, однако с их помощью определяется так называемый индекс полезности, то есть соотношение производительности и цены.

Тестирование проводилось в десяти популярных играх, в разрешениях 1080p и 1440p, для гейминга в которых и предназначены эти графические ускорители. Система базировалась на свежем процессоре Ryzen 5800X3D с 32 ГБ "оперативки", работающей на частоте 3200 МГц, с таймингами CL14.

По результатам сравнения, в разрешении 1080p новинка Radeon RX 6650 XT превзошла предшественника RX 6600 XT на 6%, что сопоставимо с увеличением t` цены на 5%, а вот "зелёного" конкурента RTX 3060 ей удалось превзойти на весомые 15%. Тем не менее авторами отмечается, что подборка из 10 игр является несколько ограниченной, и при сравнении адаптеров в большем количестве проектов победа Radeon RX 6650 XT может выглядеть не столь убедительно, особенно если учитывать тайтлы с поддержкой трассировки лучей и большей оптимизацией под видеокарты NVIDIA. Несмотря на это, по индексу полезности новинка опережает обоих акцентированных соперников.

В разрешении 1440p картина выглядит аналогично, с небольшим снижением показателя превосходства над RTX 3060 до 12%.

При этом по показателю цены за 1 кадр Radeon RX 6650 XT всё также остаётся наиболее привлекательной покупкой по сравнению с продуктом NVIDIA.

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