Но похоже на то, что всё к тому и идёт.

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Нашумевшая игра Cyberpunk 2077, собравшая огромное количество полярно отличающихся отзывов, вне всякого сомнения отличается качественной русской аудио-локализацией. К озвучке проекта была привлечена целая команда актёров.

Не так давно, Юлия Горохова, давшая свой голос женской версии Ви, сообщила, что больше над озвучкой проекта и DLC к нему, они (видимо с коллегами) работать не будут.

Поклонники проекта восприняли её слова, как отказ разработчика CD Projekt RED от дальнейшей поддержки русского языка в игре и будущих DLC. Ранее польская студия приостановила продажу своих игр на территории России и Республики Беларусь в рамках присоединения к европейским санкциям против РФ.

Как оказалось, в тот же день по этому поводу высказал своё мнение Егор Васильев, озвучивавший мужской вариант персонажа Ви. Он сообщил, что никаких официальных заявлений по поводу прекращения их работы они не получали. Он выразил надежду, что работа продолжится.

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Стоит отметить, что решение о лишении проекта Cyberpunk 2077 дальнейшей поддержки русского языка может оказаться для CD Projekt не таким простым. Ведь этим типом локализации пользуются игроки многих стран на постсоветском пространстве. Среди них немало жителей и самой Украины, в поддержку которой польская студия якобы и ввела свои санкции.