Запад нанёс удар по производству российских процессоров "Байкал".

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Российскому разработчику микропроцессоров «Байкал Электроникс» предстоит испытать на себе последствия новых санкций, введённых вчера Великобританией в отношении технологических компаний из России. Кроме того, в "чёрный" список также занесен производитель процессоров "Эльбрус".

Всё дело в том, что процессоры "Байкал" базируются на архитектуре ARM, лицензирование которой проводит кембриджская компания Arm Ltd. В соответствии с новым пакетом санкций британские компании не имеют права иметь какие-либо правоотношения с российскими чипмейкерами, обозначенными в списке. Одновременно замораживаются все зарубежные активы российских разработчиков. Это означает, что российские компании автоматически лишаются производственных лицензий. А без них производить процессоры не станет ни одна фабрика в мире.

В настоящее время "Байкалы" выпускаются тайваньской TSMC. У «Байкал Электроникс» на сегодня есть проектировочные и производственные лицензии на всю актуальную линейку, вплоть до 16-нм чипа Baikal-S, но на находящиеся в разработке перспективные Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 у компании имеются лишь проектировочные лицензии, что ставит крест на их серийном производстве за рубежом.

Выходов из сложившейся ситуации у российского чипмейкера, к сожалению, не так много. Он может попытаться найти фабрику, которая нарушая санкции и патентное право готова рискнуть многим и начать выпускать новые "Байкалы". Очевидно, что TSMC на такое не пойдёт. Вторым вариантом является перевод своей продукции на одну из открытых архитектур, например RISK-V или MIPS. Но подобный процесс может занять до трёх лет и потребовать многомиллионное дополнительное финансирование.

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Источник: Коммерсантъ