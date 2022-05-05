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Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
Запад нанёс удар по производству российских процессоров "Байкал".
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Российскому разработчику микропроцессоров «Байкал Электроникс» предстоит испытать на себе последствия новых санкций, введённых вчера Великобританией в отношении технологических компаний из России. Кроме того, в "чёрный" список также занесен производитель процессоров "Эльбрус".

Всё дело в том, что процессоры "Байкал" базируются на архитектуре ARM, лицензирование которой проводит кембриджская компания Arm Ltd. В соответствии с новым пакетом санкций британские компании не имеют права иметь какие-либо правоотношения с российскими чипмейкерами, обозначенными в списке. Одновременно замораживаются все зарубежные активы российских разработчиков. Это означает, что российские компании автоматически лишаются производственных лицензий. А без них производить процессоры не станет ни одна фабрика в мире.

В настоящее время "Байкалы" выпускаются тайваньской TSMC. У «Байкал Электроникс» на сегодня есть проектировочные и производственные лицензии на всю актуальную линейку, вплоть до 16-нм чипа Baikal-S, но на находящиеся в разработке перспективные Baikal M2, Baikal L, Baikal S2 у компании имеются лишь проектировочные лицензии, что ставит крест на их серийном производстве за рубежом.

Выходов из сложившейся ситуации у российского чипмейкера, к сожалению, не так много. Он может попытаться найти фабрику, которая нарушая санкции и патентное право готова рискнуть многим и начать выпускать новые "Байкалы". Очевидно, что TSMC на такое не пойдёт. Вторым вариантом является перевод своей продукции на одну из открытых архитектур, например RISK-V или MIPS. Но подобный процесс может занять до трёх лет и потребовать многомиллионное дополнительное финансирование.

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Источник: Коммерсантъ

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#процессоры #санкции #эльбрус #байкал #baikal
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По-моему об этом не знают только отшельники сидящие в медитации в пещерах последние двести лет. Остальным всё давно известно.
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
hiveliberty
13:55
Сказки не надо рассказывать про убытки. Но раз ты такой жадный барыга, то желают тебе самой дорогой медицины в твоей жизни и продуктов питания, конечно же.
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Infinity78
13:54
Пусть лучше производители "наших" процессоров расскажут куда дели бабки, выделенные им государством, почему не построили свою инфраструктуру, а всего лишь были тупыми барыгами, клеящими свой шилдик. А...
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
OverDoz
13:53
Недвижка в принципе за последние лет 30 только дорожала. Купил и сдавай. В РФ по крайней мере.
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