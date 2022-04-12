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«Авито» открывает собственные пункты выдачи заказов
Посмотрим, что из этого получится.
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Многие из нас покупают различное компьютерное "железо" не только в магазинах, но и на барахолках. В отличие от покупки в магазине, где у нас есть некоторые определённые российским законодательством права, которые мы можем отстаивать, покупка на вторичном рынке почти всегда сопровождается риском. Не редки и случаи откровенного мошенничества. Причём пострадать можно и в качестве покупателя и в качестве продавца. Особую обеспокоенность среди компьютерных энтузиастов в последнее время вызывает "Авито-доставка", при которой для доставки товаров площадка Авито использует сторонние транспортные компании и пункты выдачи. И для волнения у пользователей есть причины, описанию которых посвящена тема в конференции overclockers.ru.

В целом, ситуация, когда продавец боится продавать "Авито-доставкой" и чаще всего требует полную предоплату, а покупатель опасается покупать любым дистанционным способом, ставит совершение некоторых сделок попросту в тупик.

Повысить качество сервиса "Авито-доставка" призвано открытие площадкой собственной сети пунктов выдачи и отправки заказов "Авито". Партнёром новой инициативы выступит логистическая компания Exmail.

Первые 18 пунктов откроются уже в апреле, а до конца 2022 гола их число вырастет до 350. В первые три месяца цена доставки составит символические 9 рублей. Максимальная стоимость товара, который можно будет отправить, составит 150 тысяч рублей. Его вес не должен будет превышать 15 кг и иметь габариты не более 120×50×80 см.

В пунктах будут находиться не только примерочные, но и долгожданные розетки для проверки электроники и иной техники, которые многим так необходимы. К примеру, во многих сторонних пунктах выдачи сейчас зачастую приходится договариваться о выделении розетки лично с работником пункта. Теперь есть надежда, что такие вопросы не будут зависеть от везения, личного обаяния или настроения работника пункта выдачи. Кроме того, основная надежда пользователей связана с повышением безопасности сервиса непосредственно в самих пунктах. Они надеются, что работники собственных пунктов будут более внимательны к процессу отправки и получения товаров, снизив вероятность подмены содержимого посылки, его поломки и прочих отталкивающих покупателей и продавцов моментов. Безусловно, обоснованность подобных ожиданий покажет лишь практика использования нового сервиса.

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#авито #доставка #собственные пункты
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