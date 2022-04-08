Запуск российского аналога магазинов приложений App Store и Google Play может состояться уже летом.

В своём недавнем заявлении глава российского правительства Михаил Мишустин высказал предположение, что такие магазины мобильных приложений, как Google Play и App Store вскоре могут оказаться заблокированными для российских пользователей, что существенно ограничит функционал их устройств. Он подтвердил, что лично занимается решением этого вопроса и рассчитывает на запуск отечественного аналога уже к лету текущего года.

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В настоящее время в магазине Google Play для российских пользователей доступны для скачивания только бесплатные приложения. Google отмечает, что это не связано с введением каких-либо санкций с её стороны и вызвано нарушением работы платёжных систем.

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На данный момент правительством ещё не сделан окончательный выбор, кто станет ключевым разработчиком отечественной альтернативы App Store и Google Play. Издание «Коммерсантъ», ссылаясь на внутренние источники информации, сообщает что на эту роль претендуют три крупные компании - VK, «Сбер» и «Яндекс». Они уже имеют собственную базу, на основе которой можно бы было создать полнофункциональный магазин приложений. VK может построить площадку на основе своей платформы MY.Games, Яндекс может реанимировать свой проект «Яндекс.Store», а у "Сбера" имеется корпоративный магазин "SberStore". Победитель из числа претендентов будет объявлен уже скоро. На данный момент ведение работы по созданию магазина подтвердил лишь VK, тогда как «Сбер», «Яндекс» от комментариев отказались.