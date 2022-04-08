RuTube получил крупное обновление с новыми функциями.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Нависшая над YouTube в России угроза мало у кого вызывает сомнения. То там, то здесь появляются комментарии официальных лиц о невыполнении видеохостингом обоснованных требований российской стороны. Некоторые пользователи уже воспринимают этот тренд, как подготовку общественности к закрытию в России самого популярного на планете видеосервиса. На фоне этих событий попасть в волну и заполнить возможный вакуум, а заодно и выполнить программу по импортозамещению пытается детище «Газпром-медиа» - отечественный видеохостинг RuTube.

К сожалению, большинством, как пользователей, так и авторов, отмечается далёкое от совершенства текущее состояние RuTube.Тем не менее владельцы сервиса анонсировали непрерывное его доведение до приемлемого уровня качества. 2 апреля RuTube уже получил крупное обновление, а вчера в Московском планетарии прошла большая презентация, где были описаны новые достижения команды RuTube. Ведущими представления стали пранкеры Лексус и Вован, которые, среди прочих, были назначены амбассадорами обновленного сервиса.

Новое обновление привнесло новый дизайн платформы, появились пометки верификации каналов и, наконец, были введены комментарии под видео. Также появилась возможность просмотра видео в фоновом режиме и возможность интеграции трансляций телеканалов. Кроме того, было объявлено о запуске подразделения Originals, которое будет создавать собственные интересные шоу с участием молодых звёзд RuTube.

Место проведения презентации было выбрано не случайно, ведь в конце космонавтом Антоном Шкаплеровым был представлен канал Роскосмоса.

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