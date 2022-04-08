Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
RuTube похвастался крупным обновлением с новыми функциями
RuTube получил крупное обновление с новыми функциями.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
350 000р скидка на комп Alienware

реклама

Нависшая над YouTube в России угроза мало у кого вызывает сомнения. То там, то здесь появляются комментарии официальных лиц о невыполнении видеохостингом обоснованных требований российской стороны. Некоторые пользователи уже воспринимают этот тренд, как подготовку общественности к закрытию в России самого популярного на планете видеосервиса. На фоне этих событий попасть в волну и заполнить возможный вакуум, а заодно и выполнить программу по импортозамещению пытается детище «Газпром-медиа» - отечественный видеохостинг RuTube.

К сожалению, большинством, как пользователей, так и авторов, отмечается далёкое от совершенства текущее состояние RuTube.Тем не менее владельцы сервиса анонсировали непрерывное его доведение до приемлемого уровня качества. 2 апреля RuTube уже получил крупное обновление, а вчера в Московском планетарии прошла большая презентация, где были описаны новые достижения команды RuTube. Ведущими представления стали пранкеры Лексус и Вован, которые, среди прочих, были назначены амбассадорами обновленного сервиса.

Новое обновление привнесло новый дизайн платформы, появились пометки верификации каналов и, наконец, были введены комментарии под видео. Также появилась возможность просмотра видео в фоновом режиме и возможность интеграции трансляций телеканалов. Кроме того, было объявлено о запуске подразделения Originals, которое будет создавать собственные интересные шоу с участием молодых звёзд RuTube.

Место проведения презентации было выбрано не случайно, ведь в конце космонавтом Антоном Шкаплеровым был представлен канал Роскосмоса.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
<b>RTX 3090 в Регарде дешевле чем везде</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#youtube #обновление #запрет #презентация #rutube
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
DICE сообщила о готовящихся исправлениях для Battlefield 2042
США отменили запрет на ввоз в Россию телекоммуникационного оборудования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 7 апреля 2022 года
9
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
5
PepsiCo продолжит работать в России под новым названием
15
Грядущее обновление безопасности Windows 11 потребует чистой установки ОС
11
Представлен российский роутер на чипе "Байкал" со встроенной защитой от DDOS-атак
9
Биткоин подешевел и может обвалиться на фоне усиления контроля со стороны США – РБК
9
Хакеры из Anonymous взломали системы видеонаблюдения Кремля
21
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
194
В сеть попала фотография материнской платы для процессоров AMD EPYC Genoa
1
Core i9-12900KS vs Ryzen 9 5950X – кто самый быстрый настольный процессор на планете по тестам ТG
34
В дефиците видеокарт виноваты майнеры, а средняя цена на GPU после появления Эфира выросла в 2 раза
26
РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
312
Симулятор университета Two Point Campus задержится на несколько месяцев
+
Представитель Intel случайно продемонстрировал прототип видеокарты с тремя 8-контактными разъёмами питания
3
Renault наделила подразделение, которое сосредоточится на выпуске электромобилей, условным обозначением Ampere
+
Как мошенники обманывают геймеров на Авито – сгоревшие видеокарты вместо рабочих в ролике VIK-off
8
Компания Anker разработала скоростной 3D-принтер AnkerMake M5 со скоростью печати до 2500 мм/сек
1
Новый эксплоит угрожает миллионам смартфонов Pixel и Samsung
+
AMD и NVIDIA увеличили отгрузку видеокарт в 2021 году на 30%, но большая часть ушла майнерам – TH
2
Российские магазины продают ключи к лицензионным играм для консолей, но цены пока кусаются
5

Популярные статьи

Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
40
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
34
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
54
Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера
17
Что происходит с покрытием "soft-touch" со временем на примере Ritmix RR-600
24
Главные игры апреля 2022 года
8
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
+
Мои впечатления от игры Dead Effect - смесь Doom 3, Left4Dead и Painkiller
4
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

stockclock
02:53
Тебе бы хохлу не на форумах бы воевать, а своих братьев денацифицировать.
Тайвань запретил к экспорту в Россию 57 товарных позиций
qot
02:50
Ну в студенческие годы грех было не купить очередную новинку на CD от ФАРГУСА) Это прям как вспомнить с ностальгией abibas)))
Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
Леди Яга
02:28
У тебя мало того что 900мл вместо 1000, так еще и цена в 105рублей. И это за молоко 2.5%
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
ChandlerXAAP
02:24
ну боты оверов разошлись, друг с другом начали общаться чтоли)) Прогеры оверов код обновили чтоли)
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
Леди Яга
02:19
ХДЕ ТАМ ??? Хватит уже байки рассказывать. Давай либо скрины, либо ссылку на тему в которой у тебя так подгорело
Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
Alex23
02:18
у тебя и в машине жидкости не нужно менять наверное...
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
Леди Яга
02:16
Пара заядлых сказочников. Первый брешет что купит топовую видяшку, а у второго водоблоки засераются (рука-лицо)
Магазины РФ вернули цены на видеокарты к минимумам 2022г – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000р
N1ghtwish
02:14
А в чем проблема? На пепперру пишут, что схема пока еще рабочая: https://www.pepper.ru/deals/processor-amd-ryzen-5-5600g-radeon-graphics-612-am4-17295rub-cerez-qiwimonetki-258999 Другой вопрос, когда ...
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
ахахах
02:12
говорят день победы в 3-ей мировой на крещатике будет.Солдаты с гармошками по крещатику пойдут
Bloomberg пояснила причины укрепления рубля, сожалея о том, что разрушить экономику РФ не удастся
kib@rg
02:09
Заходишь в Универсам за приложением, а их нет - разобрали, приходите через неделю.
Приложения Сбера и Альфа-банка скорее всего уберут из Apple Store и Google Play
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем