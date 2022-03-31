Яндексу предрекают нарушение работы его сервисов уже через 12-18 месяцев из-за нехватки серверного оборудования, вызванной санкциями запада.

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Несмотря на то, что юридически интернет-гигант "Яндекс" зарегистрирован в Нидерландах, вне правового поля компания считается российской. Подтверждением этому являются наложенные соединёнными штатами на руководителя компании санкции, в результате чего он был вынужден покинуть свой пост. А рыночная стоимость компании с момента начала санкционного давления упала более, чем в 4 раза.

По утверждению ведущего американского агрегатора финансовой информации Bloomberg, получившим информацию, с его слов, из анонимных источников, из-за введенных ограничений на импорт оборудования для серверов Яндекс может столкнуться с проблемой нехватки полупроводниковой продукции уже через 12-18 месяцев. Особенно сильно может пострадать подразделение по беспилотным автомобилям, поскольку использующиеся там технологии могут иметь двойное назначение, в том числе военное.

Нехватка серверного оборудования должно сказаться на всей работе компании: от поисковика Яндекс и облачного бизнеса, до сервисов Яндекс Музыка и Яндекс Маркет.

Руководство компании уже ищет пути выхода из сложившейся ситуации и не исключает структурных изменений, в том числе продажи некоторых направлений российским компаниям. К примеру, платформа "Дзен" может быть продана владельцам "Вконтакте". Не исключена попытка наладить поставки оборудования из Китая. Однако Китай пока что не демонстрирует явного желания обходить международные санкции и дальше слов поддержки и критики санкций не заходит. Не способствует этому и усилившийся со стороны США экспортный контроль за товарами, поступающими из Китая в Россию.

Кроме того, с начала марта акции Яндекса в США были заморожены, из-за чего держатели облигаций получили право потребовать от компании полного погашения на сумму 1,25 миллиарда долларов. Таких средств у Яндекса нет и она вынуждена вести переговоры с инвесторами об обмене задолженности на обыкновенные акции.

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Нельзя не упомянуть и ещё один усложняющий фактор - это "утечка мозгов". За прошедший месяц наблюдалась существенная миграция IT-специалистов из России. По некоторым оценкам страну покинули от 50 до 70 тысяч человек. В апреле эта цифра может составить от 70 до 100 тысяч.