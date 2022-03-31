Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
Мобильного интернета хватит всем, но по чуть-чуть.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

реклама

В условиях введенных западом жёстких санкций операторы сотовой связи работающие на территории России столкнулись с проблемой приобретения необходимого оборудования для полноценного и бесперебойного функционирования своих сетей. Доля такого оборудования достигает 70%. Для продления срока службы компонентов сетей Минцифры уже порекомендовало операторам исключить тарифы с безлимитным интернетом. К слову, подобная тенденция наметилась уже давно и многие связывали её с введением так называемого "пакета Яровой" и иными причинами. Теперь этот день наступил.

По информации Forbes.ru мобильные операторы приступили к ликвидации безлимитных тарифов, но с оговорками. Практически все операторы перестали подключать к ним новых абонентов. Тем не менее тот же МТС сообщил о сохранении "безлимита" в архивных тарифах. «Билайн» убирает такую опцию лишь для новых корпоративных клиентов. По его подсчётам этого достаточно для сохранения полноценного функционирования сети. Yota оставит право на "безлимит" абонентам, подключенным до 24 марта. Tele2 обошёлся весьма размытой формулировкой, которая не позволяет однозначно трактовать тарифную политику относительно "безлимита". "Мегафон" в настоящее время воздержался от комментариев.

Полученные сведения позволяют оценивать планы сотовых операторов как умеренно пессимистичные. По крайней мере, о скором крахе сетей речь не идёт. Текущих резервов компаниям хватит на полгода. В перечне проблем также указывается подорожание оборудования до 40%, повышение затрат по кредитам и логистике, отток из сферы IT-специалистов.

Кроме того, по информации представителя одного из операторов, проблемы заключаются не только в интернет трафике. Компании ожидают падения доходов от международного роуминга, что может быть компенсировано сокращением безлимитных опций на звонки внутри страны. Что касается архивных тарифов, то постепенное ограничение безлимитного интернета в них ожидается ближе к лету.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Что касается домашнего проводного интернета, то в настоящее время об ограничениях провайдеры не говорят.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #смартфон antutu #сотовая связь #тарифы #безлимитный интернет #безлимит
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Представлен новый российский смартфон AYYA T1 стоимостью 15 тысяч рублей
Эксперты оценили вероятность дистанционной полной блокировки смартфонов россиян с iOS и Android
О ремонте Sony Xperia Z2 и почему не стоит чинить модуль экрана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
51
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
9
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
13
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
9
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
8
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
26
Аудитория асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight достигла 50 миллионов игроков
2
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
20
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
11
Австралийская компания HB11 Energy продемонстрировала нетепловой ядерный синтез с использованием лазера
16
Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael поступят в производство в конце апреля
14
Выпущенная в повторный прокат дилогия «Брат» превзошла «самые смелые ожидания» продюсера картин
22
Роскомнадзор готовится оштрафовать Google за неудаление запрещённой информации на YouTube
122
В ОАЭ построили самый большой в мире Hummer H1 размером с двухэтажный дом
5
GeForce RTX 3090 Ti не получила ограничитель майнинга — хешрейт без оптимизаций 112 мегахешей
8
AMD Ryzen 7 5700X всего на 2% медленнее 5800X в Geekbench 5
28
Intel официально представила дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist
11
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
90
Флагман линейки мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist оснастят 32 ядрами Хе и 16 Гб памяти GDDR6
+
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
21

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
29
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
9
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Kira625
13:19
Лям чего? Лям каких готовых устройств они поставили на рынок в 2021 году?
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
felsher000333
13:19
Афтор - п и з д а б о л! Ничего не убрали, все работает.
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
swr5
13:19
В Зеленоградском нанотехнологическом центре (ЗНТЦ) началась разработка оборудования для фотолитографии. Два конкурса Минпромторга на создание установок для печати микросхем на кремниевых пластинах про...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
ахахах
13:10
быстро очень враг нападает в 4-ых емпаерах,я несмог даже отстроится там.Думал я может чё стратегически неправильно в ней делаю и почитал в нетах про стратегию игры в эмпаеры.Эта херня кака-ето с балан...
Age of Empires IV дополняет новый учебный курс на исторической кафедре университета Аризоны
cibershot
13:10
Ограничить сразу до 5гб в месяц. Поднять оплату 1000р.
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
Гена Иванов
13:06
Ну пускай форкает биток и делает с ним, что хочет! Глядишь, что-то из этого годное получится, в чем я сильно сомневаюсь, ибо все это попытки прибрать к рукам майнинг. Ведь сложно развивать ядерную эне...
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
Олег
13:03
Больше работать, меньше пиzдеть)
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
CrazyGhostRider
13:00
Расскажу про свой опыт владения Gunnar RPG onyx: У меня глаза уставали и болели. Решил взять такие очки. Да, повелся на фирменность. Ну хоть не взял такие же, но дороже зелёные с припиской Razer. Поп...
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
Тема Круглов
12:54
Шутканул
GeForce RTX 3090 Ti не получила ограничитель майнинга — хешрейт без оптимизаций 112 мегахешей
Виталий Shokerxxx
12:51
ну да ну да. про в теме. лучшеб в комментах народу помогал кто жалуется на лаги сетей..и да все можно настроить даже пресловутый телефон..и да радиоволны имеют частоты.. причем разные.. вот на рекламк...
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем