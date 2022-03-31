Мобильного интернета хватит всем, но по чуть-чуть.

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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В условиях введенных западом жёстких санкций операторы сотовой связи работающие на территории России столкнулись с проблемой приобретения необходимого оборудования для полноценного и бесперебойного функционирования своих сетей. Доля такого оборудования достигает 70%. Для продления срока службы компонентов сетей Минцифры уже порекомендовало операторам исключить тарифы с безлимитным интернетом. К слову, подобная тенденция наметилась уже давно и многие связывали её с введением так называемого "пакета Яровой" и иными причинами. Теперь этот день наступил.

По информации Forbes.ru мобильные операторы приступили к ликвидации безлимитных тарифов, но с оговорками. Практически все операторы перестали подключать к ним новых абонентов. Тем не менее тот же МТС сообщил о сохранении "безлимита" в архивных тарифах. «Билайн» убирает такую опцию лишь для новых корпоративных клиентов. По его подсчётам этого достаточно для сохранения полноценного функционирования сети. Yota оставит право на "безлимит" абонентам, подключенным до 24 марта. Tele2 обошёлся весьма размытой формулировкой, которая не позволяет однозначно трактовать тарифную политику относительно "безлимита". "Мегафон" в настоящее время воздержался от комментариев.

Полученные сведения позволяют оценивать планы сотовых операторов как умеренно пессимистичные. По крайней мере, о скором крахе сетей речь не идёт. Текущих резервов компаниям хватит на полгода. В перечне проблем также указывается подорожание оборудования до 40%, повышение затрат по кредитам и логистике, отток из сферы IT-специалистов.

Кроме того, по информации представителя одного из операторов, проблемы заключаются не только в интернет трафике. Компании ожидают падения доходов от международного роуминга, что может быть компенсировано сокращением безлимитных опций на звонки внутри страны. Что касается архивных тарифов, то постепенное ограничение безлимитного интернета в них ожидается ближе к лету.

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Что касается домашнего проводного интернета, то в настоящее время об ограничениях провайдеры не говорят.