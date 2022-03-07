TikTok вводит ограничение на распространения нового контента и стримы в России.

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Принадлежащий китайской компании «ByteDance» сервис TikTok появился относительно недавно, но уже завоевал огромную популярность во всём мире, особенно среди молодого поколения. В 2021 году TikTok.com стал самым популярным доменом в мире, обогнав даже Google и YouTube. Сервис позволяет создавать и просматривать короткие видеоролики. В самом Китае сервис работает под именем «Доуинь» и хостится на отдельном сервере из-за цензурных запретов.

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Информационный ресурс РИА сообщил о прекращении соцсетью TikTok распространения нового контента на территории России. Под запрет также попадают и стримы. Причиной наложения ограничений послужил закон "О фейках", недавно принятый в России. Новый закон предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ.

Компания-владелец сервиса TikTok указывает на приоритетность безопасности своих пользователей и собственных сотрудников и называет предпринятые меры вынужденными. Служба обмена сообщения при этом продолжит функционирование. Компания обещает следить за "меняющимися обстоятельствами" и возобновить полный пакет услуг, как только это позволит сделать текущая обстановка.