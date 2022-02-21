По словам соучредителя одной из криптобирж биткоин ожидает многолетняя криптозима.

Своим мнением о будущем биткоина в беседе с представителем CNBC поделился один из соучредителей крупной китайской криптовалютной биржы Huobi. По словам Ду Джуна (Du Jun) рост стоимости биткоина возобновится не ранее конца 2024 года или начала следующего. Свой прогноз он основывает на взаимосвязи стоимости биткоина с так называемым "халвингом", который представляет из себя двухкратное сокращение вознаграждения за добытый блок и возникает каждый раз, когда завершается добыча майнерами очередных 210 тысяч блоков. Это происходит приблизительно раз в четыре года. Так происходило в 2016 и в 2020 году, после чего курс биткоина устремлялся вверх и бил свои исторические максимумы. Последний верхний порог первой цифровой валюты был зафиксирован на отметке 68 тысяч долларов США за монету в 2021 году, после чего произошел закономерный откат.

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Тем не менее, Ду Джун отдаёт себе отчёт в том, что рынок криптовалют слабо предсказуем и чрезмерно подвержен влиянию различных факторов, а потому в любой момент всё может измениться. Но если его теория верна, то текущий момент можно назвать ранней стадией медвежьего тренда, то есть периодом длительного падения стоимости биткоина.