Процессоры Intel i9-12900 имеющий встроенную графику UHD 770, но лишенный разблокированного множителя, уже появились в продаже на зарубежных площадках.

Процессоры Intel с буквенным обозначением "F" в конце названия и, соответственно, лишенные встроенного графического блока традиционно пользуются популярностью в силу своей более низкой стоимости. Тем не менее вряд ли найдётся пользователь, который откажется от подспорья в виде "встройки" в условиях существующей крайней нестабильности рынка видеокарт, при условии, что доплата за неё не будет высока.

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Топовые модели процессоров Intel Alder Lake-S с обозначением i9-12900K, i9-12900KF и i9-12900F уже находятся в свободной продаже, а вот модель Intel i9-12900, лишенная разблокированного множителя, но имеющая блок интегрированной графики всё ещё подзадержалась на своём пути на прилавки отечественных магазинов.

Процессор Intel i9-12900 имеет 8 производительных ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и 8 энергоэффективных, при базовой мощности в 65 Вт. Максимальная тактовая частота процессора в режиме Turbo составляет 5.10 ГГц. Встроенное графическое ядро UHD 770 с 32 исполнительными блоками поддерживает выводы eDP 1.4b, DP 1.4a и HDMI 2.1 с максимальным разрешением 7680 x 4320 (60Hz).

Первые образцы Intel i9-12900 BOX уже замечены на азиатских торговых площадках, где их стоимость составляет 4498 юаней (примерно 55000 рублей). Отпускная оптовая цена за партию от 1000 единиц установлена производителем в диапазоне $489 - $519 (38-40 тысяч рублей). Вряд ли подобное положение дел может сейчас устроить потенциального покупателя, но последующая стабилизация цен в соответствии с позиционированием продуктов неизбежна, поэтому причин для преждевременного волнения нет.

Указывается, что "коробочная" версия процессора i9-12900 оснащена кулером RH1, имеющим высокие характеристики эффективности охлаждения и подсветку "правильного" цвета.

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