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Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 оказалась с характером и показала, что она может в игре Red Dead Redemption 2 в разных разрешениях.
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Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 призвана претендовать на звание "народной", наравне с такими хитами прошлых лет, как GTX 1060/1660TI(Super) и RTX 2060. Понижение цифрового значения в названии "народной" видеокарты с "60" на "50" уже никого не смущает по известным причинам. Но в настоящее время от этого звания её отделяет ценник, который в российской рознице устоялся в пределах 40-50 тысяч рублей, при условно рекомендованной цене в 24990 рублей. Определиться с вопросом "Нужен ли нам такой "бюджетный" гейминг?" поможет тест новинки в игре Red Dead Redemption 2, проведенный youtube-каналом zWORMz Gaming.Вторая часть игры про дикий запад относится к числу требовательных к "железу" и поддерживает технологию NVIDIA DLSS, а потому отлично подходит для оценки возможностей GeForce RTX 3050, в том числе на перспективу. Основными комплектующими тестового стенда выступили процессор Ryzen 9 5900X и RAM 32 ГБ DDR4-3200. Конечно, хотелось бы увидеть прогон на более "приземленных" комплектующих, но одной из задач любого тестера видеокарт является устранение всех так называемых "бутылочных горлышек", что позволяет показать зрителям "чистую" производительность графического ускорителя.

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На средне-высоких настройках графики младшая карта RTX 30 Series смогла обеспечить средние 70 кадров. Задействование технологии NVIDIA DLSS в режиме Quality увеличило этот показатель до 75-80 кадров. Данный результат можно назвать весьма достойным, учитывая традиционное позиционирование "пятидесяток", как видеокарт предназначенных для нетребовательных геймеров.
Следующим выбранным разрешением закономерно стал режим 1440p. Но и здесь "младшая" смогла обеспечить 54 кадра без задействования DLSS и средние 65 кадров при его активации. Для одиночного сюжетного режима такой частоты многим геймерам будет вполне достаточно.
Осталось только бросить GeForce RTX 3050 в "огонь" - протестировать в самом требовательном на сегодня разрешении 4K. И здесь она смогла обеспечить казалось бы недостижимые для неё 40 кадров в секунду. Правда, только при включенном DLSS в режиме Balanced. Без него новинка выдаёт "консольные" 30 кадров.
Подобный тест наглядно демонстрирует поведение GeForce RTX 3050 в уже выпущенных требовательных AAA-проектах. Новая "пятидесятка" способна дать геймеру всё необходимое в разрешении 1080p прямо здесь и сейчас, а при задействовании технологии NVIDIA DLSS она может стать не самым плохим выбором для гейминга в 1440p. Вопрос в том, насколько хватит её производительности? Если новые игровые проекты будут предъявлять требования, сопоставимые с таковыми в Cyberpunk 2077 или выше, то радость владельца RTX 3050 окажется не такой долгой, как хотелось бы, ведь он будет вынужден снижать настройки. А как показывает практика, на бюджетных видеокартах геймеры "сидят" по нескольку лет, пока их адаптер не начнёт полностью сдавать новинкам игровой индустрии.

#тест #цена #rtx 3050
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