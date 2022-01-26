В российские магазины наконец-то поступили все необходимые для апгрейда на процессоры Intel Alder Lake комплектующие, от бюджетных до топовых.

реклама

Довольно сложно припомнить, когда выход процессоров с принципиально новой микроархитектурой, да ещё вкупе с поддержкой нового стандарта памяти, проходил так слабо и без взрывного ажиотажа. Виноваты в том не сами компьютерные пользователи, а абсолютно неподготовленный самими производителями старт продаж новой платформы.

Если вспомнить, то сначала в рознице появились процессоры с разблокированным множителем и дорогие материнские платы на старшем чипсете Z690. Но передовая оперативная память DDR5 для них в продаже попросту отсутствовала. Поскольку собирать топовую систему на DDR4 большинству обеспеченных пользователей показалось довольно странным, то они заняли выжидательную позицию. Сегодня этому безобразию пришёл конец и оперативная память DDR5 не только появилась в магазинах, но и расширила свой ассортимент: в продаже имеются продукты брендов Kingston, Patriot, Crucial, Corsair.

К примеру, самый недорогой модуль памяти DDR5 объёмом 8 ГБ производства Patriot стоит 9190 рублей. Это цена входа в мир нового стандарта памяти DDR5.

А вот комплект скоростной памяти Kingston Fury Beast KF556C40BBK2-32 DDR5 для "взрослых" пользователей обойдётся уже в 36990 рублей. Модули имеют частоту 5600 МГц, а их общего объёма в 32 ГБ с избытком хватит для всех повседневных задач.





Процесс перехода пользователей на DDR5 набирает обороты, а потому товары быстро раскупаются. За время написания материала, были распроданы все комплекты Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB CMT32GX5M2B5200C40 DDR5, обладающие не только отличными техническими характеристиками, но и способные украсить любую моддинговую сборку.

Не секрет, что наиболее массово продаются продукты из среднего и бюджетного сегментов, в которых желающие проапгрейдиться присматриваются к процессорам i3 и i5 и материнским платам на чипсетах B660 и H610. Эти продукты также наконец-то пришли в российскую розницу. Лидер бюджетного сегмента в лице четырёхядерного процессора с поддержкой многопоточности Intel Core i3 12100F обойдётся во вменяемые 11990 рублей.

К подобному процессору рациональнее всего взять недорогую, но качественную материнскую плату от известного лидера по производству комплектующих. К примеру, плата ASUS PRIME H610M-K D4 с поддержкой памяти DDR4 за 8890 рублей станет оптимальным выбором.

Между бескомпромиссными и расчётливыми пользователями находится ещё одна прослойка компьютерных энтузиастов, выбор которых иначе, как максимально рациональным не назовёшь. Они берут "железо", которое способно справиться со всеми задачами, будь то игры или работа, но при этом не стоит заоблачных денег. Такие пользователи предпочтут взять будущий народный хит в лице шестиядерного двенадцатипоточного процессора Intel Core i5 12400 за 18590 рублей.

Это производительный процессор и брать под него материнскую плату на чипсете H610 со слабым VRM не кажется продуманным вариантом. Гораздо большую уверенность вселит плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 за 13990 рублей, у которой, как минимум, есть радиаторы охлаждения на системе питания.

А вот с поддержкой памяти стандарта DDR5 у плат с чипсетом B660 не всё так однозначно. К примеру, модель ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI за 20490 рублей стоит дороже Gigabyte Z690 UD на старшем чипсете за 18600 рублей и свой выбор стоит хорошенько обдумать.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Таким образом, на сегодня в российской рознице представлены все требуемые для апгрейда на процессоры Intel Alder Lake линейки товаров - от бюджетных до топовых, а значит затянувшийся массовый апгрейд пользователей начинает раскручивать свой маховик.