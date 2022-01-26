Стоит ли покупать видеокартe NVIDIA RTX 3050, продажи которой начнутся завтра?

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Из-за стремительного темпа современной жизни не все успевают следить за актуальными новостями и анонсами. Поэтому уместным будет напомнить, что завтра 27 января состоится мировой старт продаж новых видеокарт NVIDIA RTX 3050, базирующихся на архитектуре Ampere и относящейся к последнему поколению продуктов "зеленого" чипмейкера.

Ранее в китайских источниках фигурировала официально неподтверждённая информация, что компания NVIDIA подготовила достаточно большой объём так называемых "референсных" видеокарт. В условиях тотального дефицита это даёт некоторую надежду на выпуск большого количества GPU для производителей-партнёров, видеокарты которых покупателям традиционно более интересны. Но прежде, чем посвятить четверг покупке новинки, необходимо определиться с тем, что она из себя представляет, сколько будет стоить и нужна ли она вам в принципе.

Официальная рекомендованная рублёвая цена на RTX 3050 компанией NVIDIA до сих не определена, и вряд ли сейчас в ней есть какой-либо смысл, когда цену видеокарт определяет их производительность в майнинге. Тем не менее на сайте NVIDIA ранее висел ценник в 24900 рублей, который затем убрали. В реальности купить RTX 3050 за эти деньги будет сравним с выигрышем в лотерею. Компьютерными энтузиастами высказываются мнения, что в большинстве магазинов RTX 3050 будет стоить в пределах 45-55 тысяч рублей. Тем временем на Авито, предприимчивые бизнесмены уже разместили предзаказы на RTX 3050 по цене от 33000 рублей. Разумнее отнестись к подобным предложениям с долей скептицизма.

Непосредственно в майнинге GeForce RTX 3050 по предварительным данным показывает хешрейт в районе 20 Мхеш/с при энергопотреблении 73 Вт, до срабатывания ограничителя майнинга. Но уже через одну секунду хешрейт падает до 12,5 Мхеш/с. Много это или мало - пусть решают майнеры. Оптимизация способна улучшить эти показатели, а сомневаться в хотя бы частичной разблокировке алгоритма Lite Hash Rate на RTX 3050 уже не приходится.

Что касается основных технических характеристик новинки, то при энергопотреблении в районе 130 Вт ускоритель имеет 2560 ядер CUDA, 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и шину 128 Bit.

Обзоры на RTX 3050 появятся в самое ближайшее время, но в сеть, как обычно, уже "слиты" первые тесты ещё до снятия эмбарго.

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Для игр с трассировкой лучей RTX 3050 откровенно слабовата. Она "слабее" AMD RX 6600 (XT). Её производительность находится на уровне GeForce GTX 1660 Ti. Но новинку хорошо выручает наличие поддержки интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS, с которым она вполне пригодна для комфортного гейминга в разрешении 1080p.