Крупнейшая в мире криптобиржа Binance желает диалога с Центробанком РФ, обеспокоившись возможным запретом криптовалют в России.

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На фоне недавно возникшей угрозы ужесточения правил регулирования оборота криптовалют на территории Российской Федерации, представитель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance в своём разговоре с РИА Новости сообщил, что компания готова к диалогу с Центральным Банком РФ.





Ранее в четверг ЦБ РФ выдвинул список предложений по изменению порядка регулирования крипторынка на территории России. Предлагается запретить выпуск, оборот и обмен криптовалют с использованием инфраструктуры отечественного финансового рынка. Под запрет также попадает майнинг и использование криптовалют в качестве платёжного средства, а в отношении нарушителей планируется установить определённые виды ответственности.

По мнению крупнейшего американского финансового издания Bloomberg главу Центробанка РФ к данному решению подтолкнула ФСБ и якобы истинной целью нововведений является борьба с иноагентами. В свою очередь, главным упрёком в адрес криптовалют во всём мире уже давно считается их активное использование в различного рода нелегальных операциях и в преступной деятельности. Тем не менее пока такие страны, как Китай полностью избавляются от негосударственных криптовалют, другие, к примеру Сальвадор, их легализуют. Европейские регулирующие органы в настоящее время более осторожны в своём подходе, но и у них к криптовалютам имеются претензии, в том числе экологические, ведь тот же Биткоин потребляет электроэнергии больше, чем вся Швеция вместе взятая.

Что касается криптобиржи Binance, то её представитель подчеркнул, что Binance непрерывно борется с использованием криптовалют в операциях, причастных к незаконной деятельности, сотрудничая при этом с различными государственными органами и частными организациями.





Интересным фактом является то, что сама криптобиржа Binance до сих пор не имеет официальной единой корпоративной штаб-квартиры (юридического адреса и банковских реквизитов), а значит назвать её компанией в полном смысле слова довольно проблематично с определённых точек зрения. К тому же, при возникновении различных трудностей её пользователям будет сложно подать на Binance в суд, так как подавать фактически просто не на кого. Отсутствие подобной "оседлости" не является случайностью или упущением - это вполне определенная политика биржи.





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