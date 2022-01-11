Исправляем кривизну процессоров Intel Alder Lake и снижаем их температуру.

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Компьютерные энтузиасты не первый год уделяют внимание теплораспределительным крышкам процессоров и основаниям систем охлаждения, шлифуя и выравнивая их в попытке получения более плотного контакта поверхностей с целью снижения температуры кристалла CPU. Не секрет, что кулеры с так называемым "горбатым" основанием лучше подходят для процессоров Intel, а, например, Ryzen 2/3 больше любят идеально ровную подошву и смещение точки максимального теплообмена.

Сегодня на ресурсе Igor’s Lab был опубликован материал , способный заинтересовать именно профильных читателей, в котором со ссылкой на известного оверклокера Buildzoid описывается способ, позволяющий снизить температуру довольно "горячих" Alder Lake.Прежде всего стоит обратить внимание на первопричину, обратившись к более старому материалу Igor’s Lab. В нём указывается, что из-за своих конструктивных особенностей, а в частности из-за более вытянутой формы у новинок Intel, теплораспределительные крышки процессоров Alder Lake изгибаются по центральной поперечной оси после установки в сокет.

Виновником этого является довольно сильное давление в местах прижима крышки процессора лепестками фиксирующей скобы. Именно образующийся прогиб теплораспределительной крышки и мешает плотному прилеганию к ней основания кулера, что приводит к ухудшению теплообмена и повышению рабочих температур Alder Lake.

Казалось бы, на выручку должны прийти кулеры с "горбатым" основанием, словно созданные для решения этого вопроса, но на практике неровности имеют разную геометрию и проблема остаётся.

Решение всех этих инженерных недочётов нашлось простое, как всё гениальное - ведь если деформацию крышки вызывает сильный прижим, то надо просто его ослабить. Для этого Buildzoid предложил старый и проверенный способ - подложить шайбы M4 под винты фиксирующей скобы.

Эксперименты с шайбами разной толщины, от 0,5 мм до 1,3 мм позволили энтузиастам снизить температуру Core i9-12900K на величины от 2,8 до 5,76 градусов. Наилучшего результата удалось добиться с шайбами толщиной 1 мм.