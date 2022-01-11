Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Найден способ снизить температуру процессоров Alder Lake, устранив проблему кривизны крышки
Исправляем кривизну процессоров Intel Alder Lake и снижаем их температуру.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070

реклама

Компьютерные энтузиасты не первый год уделяют внимание теплораспределительным крышкам процессоров и основаниям систем охлаждения, шлифуя и выравнивая их в попытке получения более плотного контакта поверхностей с целью снижения температуры кристалла CPU. Не секрет, что кулеры с так называемым "горбатым" основанием лучше подходят для процессоров Intel, а, например, Ryzen 2/3 больше любят идеально ровную подошву и смещение точки максимального теплообмена.

Сегодня на ресурсе Igor’s Lab был опубликован материал, способный заинтересовать именно профильных читателей, в котором со ссылкой на известного оверклокера Buildzoid описывается способ, позволяющий снизить температуру довольно "горячих" Alder Lake.Прежде всего стоит обратить внимание на первопричину, обратившись к более старому материалу Igor’s Lab. В нём указывается, что из-за своих конструктивных особенностей, а в частности из-за более вытянутой формы у новинок Intel, теплораспределительные крышки процессоров Alder Lake изгибаются по центральной поперечной оси после установки в сокет. 
Виновником этого является довольно сильное давление в местах прижима крышки процессора лепестками фиксирующей скобы. Именно образующийся прогиб теплораспределительной крышки и мешает плотному прилеганию к ней основания кулера, что приводит к ухудшению теплообмена и повышению рабочих температур Alder Lake.
Казалось бы, на выручку должны прийти кулеры с "горбатым" основанием, словно созданные для решения этого вопроса, но на практике неровности имеют разную геометрию и проблема остаётся.
Решение всех этих инженерных недочётов нашлось простое, как всё гениальное - ведь если деформацию крышки вызывает сильный прижим, то надо просто его ослабить. Для этого Buildzoid предложил старый и проверенный способ - подложить шайбы M4 под винты фиксирующей скобы.
Эксперименты с шайбами разной толщины, от 0,5 мм до 1,3 мм позволили энтузиастам снизить температуру Core i9-12900K на величины от 2,8 до 5,76 градусов. Наилучшего результата удалось добиться с шайбами толщиной 1 мм.
Подобное снижение температур у не фанатов оверклокерского дела могут вызвать лишь смех, но история знает борьбу и за меньшие цифры. Кроме того, сама по себе деформация процессора из-за чрезмерного давления явно не идёт ему на пользу, а значит овчинка стоит выделки.Не лишним будет напомнить, что все подобные модификации с таким недешёвым в наше время оборудованием проводятся исключительно на свой страх и риск.
#intel #alder lake #процессор #температура #мод
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Intel полностью устранила проблемы совместимости процессоров Alder Lake с DRM защитой приложений
Intel решила проблему некорректной работы игр с защитой Denuvo на процессорах Alder Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
67
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
178
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
43
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
16
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
66
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
57
Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
6
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
4
Основатель Binance Чанпэн Чжао за 4 года заработал $93 млрд, но биржа всё ещё не имеет штаб-квартиры
2
42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
6
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
18
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
1
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
257
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
168
Цена на Ethereum устремилась вниз, вслед за ней и доходность майнинга
38
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
31
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
2
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
13
Cadillac представила InnerSpace - беспилотный спортивный автомобиль будущего
11

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
57
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
15
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
74
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
78
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
58
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
9
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
32
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
+

Сейчас обсуждают

fint1982
12:50
На этой материнке 2 слота M.2 "быстрые", 1 от процессора , второй от чипсета, а третий отключает 1 из портов sata и работает на скорости sata?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
mindforms
12:49
Лично я непонимаю только,о чём там можно разговаривать 7.5 часов с делегацией из США - Рябков гринкарту для детей выпрашивал)))
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Alirza Razakhanov
12:49
У кого что болит, тот о том говорит
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
Александр Поперечный
12:48
Как же у вас малолетних игорьков бомбит)))
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
Дмитрий
12:48
Хороший такой радиатор на ссд в виде свастона.
TeamGroup и ASUS представили оперативную память T-FORCE DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0
mindforms
12:48
пиндосы не уползут под раковину, зато вместо РФ будет куча маленьких россий, а Китай останется без тайваня, но с Уралом)
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
REY_B_
12:46
Странно, я ещё чуть ли не год назад прогнозировал "в маю упадёт, в сезону отчётности в США подскочит, к Новому Году просядет, а дальше затяжное падение с конкретикой в Марте". Что? Не сбылось? Богат л...
Биткоин и Эфир сильно подешевеют, а альткоины потеряют до 90% стоимости – эксперты РБК
Дмитрий
12:46
Поскорее хотят выкинуть на рынок, пока еще биток не упал на дно.
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти сегодня станет доступна для заказа
Jaster
12:45
Ну может его не включают просто )
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
SeTi2019
12:45
300 млн выручки в год пандемии, а в другое время они хоть в ноль выйдут? Даже эти 300 млн прибыли- при такой прибыльности окупаемость (инвесторы как бы должны окупить свои вложения) составит 17.5 млр/...
Российский стартап Miro привлёк зарубежных инвестиций на $476 млн и оценивается в $17.5 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем