Исландия отказывается от новых крипто-майнеров.

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Исландия является страной, где почти 100% электроэнергии добывается из возобновляемых источников: это геотермальные и ветряные установки, а также гидроэлектростанции. Ещё несколько лет назад это островное государство в Атлантическом океане облюбовали майнеры криптовалют. Основную роль в этом сыграли прохладный климат и относительно низкая стоимость электричества в среднем $0,043 за кВт/ч. К примеру, крупнейшая в мире ферма "Enigma", добывающая Ethereum, находится именно там.

Но вторая крупная волна криптобума и недавний массовый исход майнеров из Китая не смогли пройти для энергетики Исландии бесследно.

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Bloomberg сообщает, что начиная с 7 декабря крупнейшая исландская национальная энергетическая компания Landsvirkjun отклоняет все запросы на подключение для новых криптомайнинговых ферм. Причиной тому явилась нехватка мощностей из-за необычно высокого спроса, с которым столкнулись энергетики. Из-за дефицита энергии были ограничены поставки многим энергоёмким потребителям, таким как предприятия по переработке рыбы и металлургические заводы. Проблема недопоставок коснулась и уже размещенных на территории Исландии криптоферм.О сроке действия ограничения на данный момент ничего неизвестно. Сама проблема нехватки электроэнергии в Исландии была поднята на поверхность и всплыла в новостях после того, как обеспокоенность по поводу растущего воздействия на окружающую среду выразили Швеция и Норвегия., призывающие ввести запрет на майнинг криптовалют на всей территории Евросоюза.