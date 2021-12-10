Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Исландия отказывается выделять электроэнергию новым крипто-майнерам
Исландия отказывается от новых крипто-майнеров.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

реклама

Исландия является страной, где почти 100% электроэнергии добывается из возобновляемых источников: это геотермальные и ветряные установки, а также гидроэлектростанции. Ещё несколько лет назад это островное государство в Атлантическом океане облюбовали майнеры криптовалют. Основную роль в этом сыграли прохладный климат и относительно низкая стоимость электричества в среднем $0,043 за кВт/ч. К примеру, крупнейшая в мире ферма "Enigma", добывающая Ethereum, находится именно там.

Но вторая крупная волна криптобума и недавний массовый исход майнеров из Китая не смогли пройти для энергетики Исландии бесследно.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Bloomberg сообщает, что начиная с 7 декабря крупнейшая исландская национальная энергетическая компания Landsvirkjun отклоняет все запросы на подключение для новых криптомайнинговых ферм. Причиной тому явилась нехватка мощностей из-за необычно высокого спроса, с которым столкнулись энергетики. Из-за дефицита энергии были ограничены поставки многим энергоёмким потребителям, таким как предприятия по переработке рыбы и металлургические заводы. Проблема недопоставок коснулась и уже размещенных на территории Исландии криптоферм.О сроке действия ограничения на данный момент ничего неизвестно. Сама проблема нехватки электроэнергии в Исландии была поднята на поверхность и всплыла в новостях после того, как обеспокоенность по поводу растущего воздействия на окружающую среду выразили Швеция и Норвегия., призывающие ввести запрет на майнинг криптовалют на всей территории Евросоюза.

#майнинг #криптовалюты #запрет #запрет youtube #исландия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ показала хорошую производительность в играх и майнинге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
3
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
73
Высокие цены на видеокарты вынудили геймеров из РФ перейти на бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
20
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
6
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
10
Сегодня в сети Ethereum состоится хардфорк Arrow Glacier – Бомба сложности перенесена на 06.2022
26
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Утечка: Epic Games Store в этом месяце раздаст четырнадцать игр — по одной в день
+
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
20
Видеокарта GeForce RTX 3090 с трудом вытянула Ведьмак 3 в разрешении 8К на максималках
15
Новые подробности и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, пси-олень, цветущая зона и многое другое
19
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
15
Sony опубликовала системные требования к God of War на ПК – Ryzen 9 3950Х и GeForce RTX 3080 для 4К
19
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Ученые из Гарварда обнаружили гормон способный обратить вспять последствия диабета обоих типов
5
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
27
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12
Вышла первая бета-версия Android 12L для смартфонов Google Pixel
+
Майнер рассказал о рабочем способе собрать ферму для добычи Эфира в 2 раза дешевле магазинных цен
30
В PS Store стартовала приуроченная к The Game Awards распродажа: участвует даже Battlefield 2042
1

Популярные статьи

Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
24
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
84
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
104
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
68
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
16
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
19
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
21
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
65
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
20
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
23

Сейчас обсуждают

ffa1978
15:49
недалекая пока только ты,образина.
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
Karely Coleman
15:49
танки это кривая игра, можешь хоть сам себе читом быть по типу станлока, один хер половина снарядов летит в землю
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
Karely Coleman
15:48
да нет в этой помойке никаких читов, кроме патента кислого
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
Валерий Муравицкий
15:47
То до 140000 рост ожидают, до до 30000 падение, даже Гидрометцентр точнее
Биткоин продолжает падение, а эксперты РБК ожидают снижения курса ВТС до $30 000 к концу 2021 года
Александр Олейников
15:47
А почему цена показана за 570, а не 580 ? ))
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
Сергей Моськин
15:47
А если бы купил Эфира по 400$? Если бы - это не вариант для долгосрочных инвестиций.
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
bumbox
15:46
пару лет играл в ПоЕ на ноуте 12года выпуска с 2ядерником санди бридж и встройкой. не совсем понимаю о чем аутор поста тут пишет. да. и ваще не понял про "заработать в игре?"
Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
ev_rus
15:46
Германия это к Мише. Что для русского хорошо, для немца смерть. И наоборот :) Жаль нет статы, может чудаки в Германии и видеокарты Амд больше чем НВ берут ? Ухах.
Платформа Alder Lake увеличила долю рынка процессоров Intel, но AMD остается лидером
Karely Coleman
15:44
Процессор не для игор нужен. А камеры лично меня не впечатляют нигде, даже в топах
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
VictoR_VK
15:44
"является очень требовательной к железу и, даже с видеокартой NVIDIA RTX 3090 и мощным процессором AMD Ryzen 9 5900X, в ней могут наблюдаться просадки до 24 FPS." да что ты гонишь нахрен тут??? На 30...
Выбираю комплектующие для заработка в играх Escape from Tarkov и Path of Exile
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем