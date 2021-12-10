Выбор пока что невелик, но положительная тенденция налицо.

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Выход новейших процессоров Intel Alder Lake по компьютерным меркам давно позади, но говорить о полноценном запуске новой платформы в народные массы говорить пока ещё рано. Основным препятствием на пути обновления пользователями своих компьютеров выступило почти полное отсутствие в продаже модулей оперативной памяти стандарта DDR5, являющейся одним из ключевых нововведений в данном поколении процессоров. Поскольку новые процессоры Alder Lake показали достойную рабочую и игровую производительность, вернув компании Intel утраченное лидерство, то самые нетерпеливые пользователи уже произвели апгрейд своих платформ, с одним "но" - перейти им пришлось на платформы с поддержкой памяти DDR4, прикупив соответствующие материнские платы. Это означает, что для установки ОЗУ DDR5 им вновь будет необходимо купить новую материнскую плату. Более расчётливые энтузиасты заняли выжидательную позицию, желая раскрыть все преимущества Alder Lake вкупе с памятью DDR5.

Сегодня модули оперативной памяти стандарта DDR5 словно нехотя, но всё же начали появляться в российских интернет магазинах. Давайте посмотрим, что нам предлагают.

У одного из российских магазинов в наличии есть модуль памяти известного производителя Crucial. Модель CT32G48C40U5 объёмом 32 ГБ и стоимостью 32990 рублей имеет частоту 4800 МГц.

Будем честными - это не самое "скоростное" решение. Оно подойдёт для рабочей машины и даже для геймеров, но вряд ли удовлетворит истинных оверклокеров. "Оверские" аналоги былых хитов Crucial AES и Samsung B-die с определенной вероятностью появятся только в следующем году или даже позже. Тем не менее данная покупка даёт пользователю возможность обновиться сразу до полноценной платформы с DDR5.

Читатели нашего сайта знают, что один модуль памяти устанавливают только не компетентные в компьютерных вопросах пользователи, а для задействования двухканального режима, являющегося оптимальным, необходимо два подобных модуля. Комплект из двух модулей Crucial CT2K32G48C40U5 общим объёмом 64 ГБ с той же частотой обойдутся покупателю в 63990 рублей, что позволяет сэкономить почти две тысячи рублей по сравнению с покупкой двух отдельных планок.

Закономерно встаёт вопрос, стоит ли овчинка выделки? В большинстве уже проведенных тестов память DDR5 сравнивали с DDR4, работающей на традиционных частотах 3200, 3600 и 4000 Мгц. При этом отрыв платформы с DDR5 был противоречивым. Где-то она вырывалась вперед, и довольно существенно, а где-то даже проигрывала. Для тех, кто не определился, материнскую плату с поддержкой какого типа памяти выбрать в конечном итоге, стоит привести наглядное сравнение цен.

Возьмём память того же производителя и объёма, но стандарта DDR4. В наличии имеется модель Crucial Ballistix RGB BL32G32C16U4BL с частотой 3200 МГц. При таком объёме не стоит надеяться на впечатляющий разгонный потенциал. Зато его цена в два с лишним раза ниже и составляет 13990 рублей.

Опять же, далеко не всем на сегодня требуется объём в 64 ГБ, более оптимальным будет взять пару модулей по 16 Гб, но с большей рабочей частотой. Память Crucial Ballistix MAX BLM16G40C18U4B объёмом 16ГБ и частотой 4000 Мгц обойдётся в те же 13990 рублей. Скорость или объём в одну цену - выбор за покупателем.

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Если кому-то удалось определиться с выбором и он пал на DDR5, то не стоит забывать, что в настоящее время она довольно быстро сметается с прилавков. А кому-то возможно стоит подождать ещё, чтобы приобрести память нового стандарта с лучшими техническими характеристиками и впоследствии не испытывать чувства обманутого ожидания.