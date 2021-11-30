Космической компании SpaceX, управляемой Илоном Маском, может грозить банкротство.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Всемирно известный американский предприниматель Илон Маск у обычных обывателей ассоциируется с частной космической компанией SpaceX, глобальным спутниковым интернетом, автомобилями Tesla и "собачьими" криптовалютами. Он уже давно оброс самыми различными стереотипами, в том числе не совсем ответствующими действительности: от мечтательного гения-изобретателя и миллиардера-шутника до самого инновационного бизнесмена в мире. В любом случае на плечи основателя и руководителя SpaceX лежит тяжелая ноша управления крупной компанией и недавно тому поступило подтверждение.

Репортёр CNBC сообщил, что к ним в руки попала копия корпоративного электронного письма, разосланного от имени Илона Маска сотрудникам компании SpaceX. В нём говорится, что компании угрожает риск реального банкротства, если в 2022 году компании не удастся наладить запуски кораблей Starship хотя бы дважды в месяц. Илон призывает всех работников компании приложить максимум усилий, чтобы избежать катастрофы.





Основной проблемой, на которую указывает глава SpaceX, является кризис производства двигателей Raptor. По словам Маска, проблемы, обнаруженные после ухода руководителя производства двигательных установок, оказались гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее. Речь идёт о вице-президенте Уилле Хелтсли, который неделю назад покинул компанию из-за отсутствия положительных результатов в развитии производства двигателей.Двигатели Raptor предназначаются для использования в пилотируемых космических кораблях многоразового запуска Starship. В отличие от ракет Falcon 9, у которых на Землю возвращаются только ускорители, корабли Starship должны возвращаться целиком. Именно модификацию корабля Starship Илон Маск планирует в будущем отправить на Луну и на Марс.

Первый запуск корабля Starship на орбиту запланирован на январь-февраль следующего года, когда будут получены необходимые разрешения регулирующих органов и готов сам корабль. А пока что корабли продолжают проходить испытания на заводе в Техасе. Всего для одного запуска корабля Starship на орбиту может потребоваться до 39 двигателей Raptor, а значит необходим резкий рост их производства.

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Новость об риске банкротства такой компании, как SpaceX, которая ознаменовала собой начало перехода космической отрасли из сугубо государственных рук в руки частных компаний, не могла стать "проходной" и CNBC сделала запрос в SpaceX с просьбой прокомментировать утечку, но ответа так и не получила.