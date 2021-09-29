2022 будет изобиловать новинками от компании AMD.

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Ресурс Hardwaretimes со ссылкой на известного инсайдера @Greymon55 сообщает, что компания AMD в первой половине следующего года намерена выпустить десктопные процессоры Ryzen 5000 XT (Zen3XT), имеющие имя Warhol. Обновленная линейка будет производиться по 6-нанометровому техпроцессу и иметь увеличенные тактовые частоты. В них также будут исправлены некоторые ошибки, имеющиеся в текущей линейке Ryzen 5000.

Указывается, что выход обновлённой линейки должен привести к снижению цен на существующую линейку CPU Ryzen 5000, что сделает их более конкурентоспособными по сравнению с Alder Lake.

Кроме того, со ссылкой на пользователя @Kepler сообщается, что 5-нм процессоры Zen 4 следующего поколения начнут поставляться избранным клиентам уже в 2021 году. Но скорее всего это будут серверные решения.

И наконец представлен полный список продуктов, выпуск которых запланирован компанией AMD на 2022 год.

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- ZEN3D: 7-нанометровые процессоры Zen 3 с огромным кэшем V-Cache (до 192MB);

- ZEN3XT: вышеописанные процессоры с увеличенными тактовыми частотами и исправлениями;

- ZEN3+ (Rembrandt): 6-нанометровые APU Zen3 с интегрированной графикой RDNA 2 (12 CU);

- Обновленные мобильные процессоры с графикой RDNA 2;

- ZEN4: 5-нанометровые процессоры Zen 4 (десктопные Ryzen 6000 и серверные Epyc Genoa);

В списке hardwaretimes также фигурируют продукты на архитектуре RDNA3, на которых будут базироваться видеокарты Radeon RX 7000 Series.