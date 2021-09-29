Премиальные телефоны будут иметь не совсем премиальную начинку.

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Продолжающийся кризис полупроводников заставляет производителей электроники идти на компромиссы, ища пути выхода из сложившейся сложной ситуации. Wccftech сообщает, что Apple ведет работу с поставщиками флеш-памяти QLC NAND, для её использовании в линейке iPhone 14, выход которой запланирован на 2022 год. Четырёхбитная флеш-память QLC позволяет хранить больше информации в одной ячейке по сравнению с TLC или MLC NAND, но обладает наименьшим ресурсом перезаписи среди них и более низкими скоростными показателями, в то же время являясь наиболее дешевой.

Выбор компанией подобного типа памяти для хранения информации обусловлен несколькими причинами. Во-первых требования к объёму хранилища продолжают непрерывно расти и более ёмкие чипы помогут Apple предложить своим клиентам большие ёмкости для хранения без усложнения внутреннего дизайна устройства. Второй причиной является нехватка микросхем TLC и MLC NAND, которая привела к их удорожанию. В третьих, у Apple выросли расходы на процессоры производимые для неё TSMC и американская корпорация стремится сократить их за счёт других компонентов, в частности за счёт флеш-памяти.

Подобные компромиссы не являются новшеством для Apple. К примеру, разбор iPhone 13 Pro показал, что Apple использует в нём оперативную память типа LPDDR4X, в то время как конкурирующие смартфоны Android уже вовсю используют LPDDR5. Кроме того, компания начала использование NAND-памяти Kioxia, а не Samsung, что явно указывает на дефицит чипов.

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Использование iPhone 14 с флэш-памятью QLC NAND не приведет к их выходу из строя в течении несколько месяцев, напротив они могут прослужить несколько лет. Однако при выборе iPhone 14 рекомендуется обращать внимание на модели с наибольшим объёмом встроенной памяти, а не на базовые модели, поскольку QLC NAND подвержена наибольшему износу и снижению скоростных характеристик при полном заполнении накопителя.