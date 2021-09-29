Компания Phison является одним из крупнейших игроков на рынке твёрдотельных накопителей. Как правило, выпускаемые ею контроллеры для SSD имеют хорошее сочетание цены и качества. Кроме того, компания выпускает референсные SSD, которые затем продаются под наклейками известных производителей компьютерных комплектующих.
В преддверии выхода процессоров нового поколения с поддержкой интерфейса PCI Express 5.0 компания Phison подготавливает новый контроллер E26, работающий по новому стандарту, в котором скорость передачи данных удвоится по сравнению с PCIe Gen 4 и достигнет уровня 32 Гбит/с.
Очевидно, что первыми клиентами накопителей PCIe Gen 5 станут владельцы серверов и систем хранения, ведь даже PCIe Gen 4 до сих пор не стал массовым в настольных компьютерах пользователей. Серийные образцы твёрдотельных накопителей на базе E26 будут доступны во второй половине 2022 года. Они будут выполнены в типоразмерах M.2, U.3, E1.S и E3.S.
Не секрет, что потребительские ssd стандарта PCIe Gen 4 имеют существенный уровень нагрева, который становится причиной троттлинга контроллера, порой снижая его производительность до решений уровня PCIe Gen 3. Компания Phison отмечает, что контроллер E26 будет производиться по 12-нм техпроцессу и базироваться на процессоре ARM R5 со сниженным энергопотреблением, что позволит решить проблемы, присущие накопителям предыдущего поколения.
Компания Phison является одним из крупнейших игроков на рынке твёрдотельных накопителей. Как правило, выпускаемые ею контроллеры для SSD имеют хорошее сочетание цены и качества. Кроме того, компания выпускает референсные SSD, которые затем продаются под наклейками известных производителей компьютерных комплектующих.