Но массовым десктопным они станут не скоро.

Компания Phison является одним из крупнейших игроков на рынке твёрдотельных накопителей. Как правило, выпускаемые ею контроллеры для SSD имеют хорошее сочетание цены и качества. Кроме того, компания выпускает референсные SSD, которые затем продаются под наклейками известных производителей компьютерных комплектующих.

В преддверии выхода процессоров нового поколения с поддержкой интерфейса PCI Express 5.0 компания Phison подготавливает новый контроллер E26, работающий по новому стандарту, в котором скорость передачи данных удвоится по сравнению с PCIe Gen 4 и достигнет уровня 32 Гбит/с.

Очевидно, что первыми клиентами накопителей PCIe Gen 5 станут владельцы серверов и систем хранения, ведь даже PCIe Gen 4 до сих пор не стал массовым в настольных компьютерах пользователей. Серийные образцы твёрдотельных накопителей на базе E26 будут доступны во второй половине 2022 года. Они будут выполнены в типоразмерах M.2, U.3, E1.S и E3.S.

Не секрет, что потребительские ssd стандарта PCIe Gen 4 имеют существенный уровень нагрева, который становится причиной троттлинга контроллера, порой снижая его производительность до решений уровня PCIe Gen 3. Компания Phison отмечает, что контроллер E26 будет производиться по 12-нм техпроцессу и базироваться на процессоре ARM R5 со сниженным энергопотреблением, что позволит решить проблемы, присущие накопителям предыдущего поколения.