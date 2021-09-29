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Илон Маск заявил, что правительства стран не смогут уничтожить криптовалюту
Развитие криптовалют можно лишь замедлить, но уничтожить их нельзя.
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Имя Илона Маска уже неразрывно связано не только с наземными и космическими средствами передвижения, но и с криптовалютами, курсы которых он неоднократно менял буквально одной фразой, размещенной в социальной сети, что в дальнейшем приводило к различным последствиям, как для рынка криптовалют, так и для самого Маска. В бескорыстность подобных действий верят только самые наивные его поклонники.
На этот раз глава компании SpaceX принял участие в проходившей в Калифорнии конференции Code Conference, где высказал своё мнение относительно криптовалют большим количеством слов, чем обычно в сети Twitter. Основным посылом его выступления стало утверждение о невозможности полного уничтожения криптовалют, какие бы меры не предпринимались в этом направлении правительствами различных стран. По его мнению, действия правительств могут лишь замедлить развитие данного рынка. Властям США Илон Маск порекомендовал воздержаться от действий, направленных на попытку регулирования данной сферы. Тем не менее в словах Маска прослеживалась определенная сдержанность, не совсем ему характерная. Он подчеркнул, что не считает себя экспертом в данном вопросе и отметил, что криптовалюты как финансовый инструмент не являются ответом на все проблемы общества.
Не забыл Маск прокомментировать ситуацию с криптовалютами в Китае. Он считает, что роковую роль для криптовалют в данной стране сыграла их децентрализованность, что совсем не устраивает власти поднебесной. Подобные жёсткие ограничения также могут быть связаны с нехваткой электроэнергии в различных провинциях страны, которая сейчас наблюдается особенно остро. Стоит напомнить, что изначально сам Китай объяснял начало введения ограничительных мер заботой об окружающей среде, ведь в планы страны входит достижение углеродного нейтралитета.

Также Маск сообщил, что в будущем компания Tesla намерена вновь осуществлять приём биткоинов в качестве платёжного средства, хотя ранее в мае она отказалась от подобного типа платежа, аргументируя это неэкологичностью текущих способов добычи этой монеты.

На этот раз нельзя сказать, что курс биткоина хоть как-то отреагировал на высказывания Илона Маска, ведь в них не было какой-либо интриги, на которой можно бы было сыграть участникам рынка. К тому же это было мнение "не эксперта".


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