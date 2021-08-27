Редактор издания Engadget усомнился в честности Илона Маска по проекту человекоподобного робота Bot
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Не так давно Илон Маск (Elon Musk) рассказал о проекте Tesla по созданию человекоподобного робота под названием Bot, рабочий прототип которого компания должна продемонстрировать уже в следующем году. По замыслу робот должен заменить человека сначала на производстве, а потом и в быту, выполняя за него несложные операции. Имея рост 173 см и вес около 57 кг, робот Tesla не будет сильным, чтобы не вызывать у владельца навязчивые мысли о возможном восстании машин. Тем не менее он сможет переносить грузы весом до 20 кг со скоростью до 8 км/ч, поэтому его можно будет отправить даже в магазин за покупками. Звучит всё фантастически. Но не все думают, что Илон Маск честен в своих замыслах и считают презентацию данного проекта не более, чем рекламным трюком для поднятия рейтинга компании.
Старший редактор Engadget Andrew Tarantola опубликовал статью, в которой указывает, что несмотря на то, что Tesla производит популярные электромобили, у неё не всё блестяще, когда дело доходит до сложных амбициозных проектов. Так, в 2019 году Илон Маск обещал отправить на улицы США миллион роботакси, но проект и ныне на бумаге, а национальное управление БДД инициировало расследование по этому поводу. Также имеются вопросы и по проекту мини-субмарины и поддельных аппаратов ИВЛ. Автор заметки выражает глубокие сомнения в том, что всего за год Илон Маск сможет представить полнофункциональный прототип робота Bot.
С Andrew Tarantola сложно не согласится, и встаёт вопрос, зачем была затеяна вся эта "заваруха" с презентацией проекта робота и озвучиванием изначально невыполнимых сроков исполнения? Для привлечения новых богатых инвесторов или поднятия курса акций компании?
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