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Только сегодня стало известно о том, что Samsung без уведомления сменила начинку в SSD 970 EVO Plus, как почти сразу поступила весть о другом производителе, промышляющем подобным. Известная компания Western Digital призналась ресурсу tomshardware в смене начинки в своём самом популярном у пользователей NVMe SSD - WD Blue SN550.

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Изменения коснулись микросхем NAND, они были заменены на менее производительные. Прежняя 96-слойная флеш-память BiCS4 3D TLC NAND от SanDisk имела маркировку 60523 1T00, а новая обозначается как 002031 1T00. Изменился и номер прошивки: с 211070WD на 233010WD. Отмечается, что установка старой прошивки на устройство новой ревизии невозможно. Контроллер остался прежний WD (SanDisk 20-82-01008-A1).

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Сообщается, что после исчерпания SLC-кеша скорость записи на накопителях с обновленной NAND-памятью падает до 50% по сравнению со старыми образцами. Прежние накопители WD Blue SN550 удерживали скорость записи на отметке 610 МБ/с, тогда как у новых она падает до 390 МБ/с. Этот результат сопоставим с таковым у твердотельного накопителя начального уровня WD Green SN350.

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Объём SLC-кеша у модели WD Blue SN550 составляет 12 ГБ и если его не превышать, то конечный пользователь вряд ли увидит разницу, однако это не оправдывает производителя перед покупателями, для которых указанная характеристика накопителя важна.