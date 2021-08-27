Western Digital ухудшила характеристики своего самого популярного NVMe SSD
Только сегодня стало известно о том, что Samsung без уведомления сменила начинку в SSD 970 EVO Plus, как почти сразу поступила весть о другом производителе, промышляющем подобным. Известная компания Western Digital призналась ресурсу tomshardware в смене начинки в своём самом популярном у пользователей NVMe SSD - WD Blue SN550.
реклама
Изменения коснулись микросхем NAND, они были заменены на менее производительные. Прежняя 96-слойная флеш-память BiCS4 3D TLC NAND от SanDisk имела маркировку 60523 1T00, а новая обозначается как 002031 1T00. Изменился и номер прошивки: с 211070WD на 233010WD. Отмечается, что установка старой прошивки на устройство новой ревизии невозможно. Контроллер остался прежний WD (SanDisk 20-82-01008-A1).
Сообщается, что после исчерпания SLC-кеша скорость записи на накопителях с обновленной NAND-памятью падает до 50% по сравнению со старыми образцами. Прежние накопители WD Blue SN550 удерживали скорость записи на отметке 610 МБ/с, тогда как у новых она падает до 390 МБ/с. Этот результат сопоставим с таковым у твердотельного накопителя начального уровня WD Green SN350.
реклама
Объём SLC-кеша у модели WD Blue SN550 составляет 12 ГБ и если его не превышать, то конечный пользователь вряд ли увидит разницу, однако это не оправдывает производителя перед покупателями, для которых указанная характеристика накопителя важна.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила