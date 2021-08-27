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Сейчас многих пользователей интересует вопрос, каким образом в будущих процессорах 12-го поколения будут распределятся задачи между большими и маленькими ядрами. На мероприятии Hot Chips 33 компания Intel поделилась некоторыми особенностями данного вопроса. Указывается, что за правильное распределение процессов будет отвечать аппаратный планировщик - Thread Director. Без него приложения и операционная система испытывали бы затруднения с направлением процесса на нужное ядро, что вызвало бы множество проблем связанных с падением производительности.Для эффективного распределения нагрузки по ядрам будет использоваться система высокоточной телеметрии. Все работающие процессы будут делиться на четыре основных класса. Каждые несколько миллисекунд Thread Director будет анализировать нагрузку совместно с диспетчером операционной системы и принимать решение о направлении задачи либо на производительное P-ядро, либо на энергоэффективное E-ядро, а также о её перенаправлении между ними. Приниматься оно будет на основе коэффициента как производительности, так и энергопотребления. Причём в некоторых случаях P-ядра могут оказаться более энергоэффективными, поскольку быстрее выполняют поставленную задачу. Таким образом планировщик будет являться программно-аппаратным. Алгоритм распределения процессов всё ещё вызывает вопросы и механизм его работы не описан подробно. Тестирование товарных образцов в реальных задачах всё расставит по своим местам. Также указывается, что максимально оптимизированной под новый планировщик операционной системой станет Windows 11.

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Источник: Computerbase