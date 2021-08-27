Intel рассказала о распределении задач между разнородными ядрами в процессорах Alder Lake
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Сейчас многих пользователей интересует вопрос, каким образом в будущих процессорах 12-го поколения будут распределятся задачи между большими и маленькими ядрами. На мероприятии Hot Chips 33 компания Intel поделилась некоторыми особенностями данного вопроса. Указывается, что за правильное распределение процессов будет отвечать аппаратный планировщик - Thread Director. Без него приложения и операционная система испытывали бы затруднения с направлением процесса на нужное ядро, что вызвало бы множество проблем связанных с падением производительности.
Для эффективного распределения нагрузки по ядрам будет использоваться система высокоточной телеметрии. Все работающие процессы будут делиться на четыре основных класса. Каждые несколько миллисекунд Thread Director будет анализировать нагрузку совместно с диспетчером операционной системы и принимать решение о направлении задачи либо на производительное P-ядро, либо на энергоэффективное E-ядро, а также о её перенаправлении между ними. Приниматься оно будет на основе коэффициента как производительности, так и энергопотребления. Причём в некоторых случаях P-ядра могут оказаться более энергоэффективными, поскольку быстрее выполняют поставленную задачу. Таким образом планировщик будет являться программно-аппаратным. Алгоритм распределения процессов всё ещё вызывает вопросы и механизм его работы не описан подробно. Тестирование товарных образцов в реальных задачах всё расставит по своим местам. Также указывается, что максимально оптимизированной под новый планировщик операционной системой станет Windows 11.
Источник: Computerbase
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