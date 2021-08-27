Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пару дней назад в сеть просочились многочисленные утечки относительно производительности процессоров Intel 12-го поколения. В тестах Geekbench новинки от Intel преимущественно сравнивались с восьмиядерным AMD Ryzen 7 5800X. В тех сравнениях процессор Core i7-12700 с заблокированным множителем уступил в производительности своему "красному" конкуренту. Новые результаты меняют ситуацию и показывают превосходство Core i7-12700 над AMD Ryzen 7 5800X. Согласно новым результатам в Geekbench i7-12700 смог набрать 1768 баллов в однопоточном режиме и 11620 в многопоточном, против неизменных 1672 и 10376 у Ryzen 7 5800X. Есть вероятность, что конечный товарный продукт сможет ещё более подтянуть свою производительность. Гораздо более интересными окажутся игровые тесты.

реклама

Также интересным фактом является то, что тест Geekbench распознал i7-12700 как 8-ядерный процессор с 16-ю потоками с максимальной частотой в режиме boost 4,8 ГГц. Можно бы было предположить, что в данной модели нет или отключены малые энергоэффективные ядра, однако базовая частота CPU равна 2,1 ГГц, что является характеристикой именно малых ядер. Таким образом, конечная конфигурация данного продукта пока что остаётся неясной.

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник: Videocardz