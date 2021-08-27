В новом тесте Intel Core i7-12700 смог опередить AMD Ryzen 7 5800X
Пару дней назад в сеть просочились многочисленные утечки относительно производительности процессоров Intel 12-го поколения. В тестах Geekbench новинки от Intel преимущественно сравнивались с восьмиядерным AMD Ryzen 7 5800X. В тех сравнениях процессор Core i7-12700 с заблокированным множителем уступил в производительности своему "красному" конкуренту. Новые результаты меняют ситуацию и показывают превосходство Core i7-12700 над AMD Ryzen 7 5800X. Согласно новым результатам в Geekbench i7-12700 смог набрать 1768 баллов в однопоточном режиме и 11620 в многопоточном, против неизменных 1672 и 10376 у Ryzen 7 5800X. Есть вероятность, что конечный товарный продукт сможет ещё более подтянуть свою производительность. Гораздо более интересными окажутся игровые тесты.
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Источник: Videocardz
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