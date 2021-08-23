Моддеры создали корпус для ПК в виде сверхтяжелого танка Stormblade из Warhammer 40000
Моддинг корпусов для персональных компьютеров немного поостыл в последние годы и трансформировался в некий дизайн интерьера стандартных корпусов. Основными используемыми элементами стали красивые кабели питания в цветной оплётке, идеальная разводка трубок СЖО и конечно же переливающаяся всеми цветами радуги RGB-подсветка.
реклама
Но искусство моддинга корпусов не только живо, но и процветает, хотя и поселилось в более узких кругах, и тому есть доказательство. Сайт PCgamer показал опубликованные на Reddit и builds.gg российскими дизайнерами Alex, IncCaseCrafting или Megolet фотографии эксклюзивного корпуса, созданный по образу сверхтяжелого танка Stormblade из Warhammer 40000.
Вес корпуса составляет внушительные 20-25 килограмм, как и положено бронемашине. Выполнен он из листов фанеры. На фото ниже видны внутренности бронекорпуса, но со слов создателей сейчас туда установлена тестовая сборка, а окончательный вариант будет соответствовать всем современным канонам, включая СЖО.
реклама
На создание это произведения "железного" искусства ушло около 5-ти месяцев. Сама себестоимость проекта со слов моддеров не так велика. Более того, Megolet написал, что это его первый опыт создания корпуса для ПК своими руками.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила