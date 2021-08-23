Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Моддинг корпусов для персональных компьютеров немного поостыл в последние годы и трансформировался в некий дизайн интерьера стандартных корпусов. Основными используемыми элементами стали красивые кабели питания в цветной оплётке, идеальная разводка трубок СЖО и конечно же переливающаяся всеми цветами радуги RGB-подсветка.

реклама

Но искусство моддинга корпусов не только живо, но и процветает, хотя и поселилось в более узких кругах, и тому есть доказательство. Сайт PCgamer показал опубликованные на Reddit и builds.gg российскими дизайнерами Alex, IncCaseCrafting или Megolet фотографии эксклюзивного корпуса, созданный по образу сверхтяжелого танка Stormblade из Warhammer 40000.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Вес корпуса составляет внушительные 20-25 килограмм, как и положено бронемашине. Выполнен он из листов фанеры. На фото ниже видны внутренности бронекорпуса, но со слов создателей сейчас туда установлена тестовая сборка, а окончательный вариант будет соответствовать всем современным канонам, включая СЖО.

реклама

На создание это произведения "железного" искусства ушло около 5-ти месяцев. Сама себестоимость проекта со слов моддеров не так велика. Более того, Megolet написал, что это его первый опыт создания корпуса для ПК своими руками.