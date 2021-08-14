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Анонс операционной системы Windows 11 стал несколько неожиданным и вызвал интерес у множества пользователей. Огромное количество споров было вызвано повышением минимальных системных требований к системе и необходимости наличия модуля аппаратного шифрования TPM 2.0 (или возможности его эмуляции). Участники программы предварительного тестирования уже вовсю пользуются новой "операционкой", а для тех, кто не желает в ней участвовать и что-то там скачивать и устанавливать появилась возможность ознакомиться с интерфейсом Windows 11 безо всяких усилий. Конечно, это скорее игровое знакомство и крайне поверхностное, но общее впечатление оно дать способно.

Для того чтобы увидеть оболочку новой Windows 11 достаточно перейти по данному адресу и всё откроется прямо в вашем браузере. Большинство иконок не работают, а отклик оставляет желать лучшего, но всё равно данный эксперимент весьма занимателен. В вэб-эмуляторе Windows 11 можно открыть браузер, калькулятор и понажимать на другие иконки, а затем сделать вывод нравится ли вам новый интерфейс или ничего в принципе не изменилось и Microsoft возможно нужно было просто выпустить Windows 11 в виде осеннего обновления для Windows 10.