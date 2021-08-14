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В настоящее время игровые консоли последнего поколения PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series всё ещё являются дефицитным товаром и за ними ведётся настоящая охота, поэтому найти разбор данных приставок в сети практически невозможно. Оба производителя, кроме основных, представили и "облегченные" версии своих приставок. У Sony это PlayStation 5 Digital Edition, у Microsoft младшенькая носит имя Xbox Series S. Если у Sony отличие заключается лишь в отсутствии привода Blu-Ray, то Xbox Series S от старшей Xbox Series X отличается кардинально.

Настало время взглянуть, что у неё внутри. В роли патологоанатома выступил youtube-канал Digital Foundry , на разделочный стол которого попала вышедшая из строя Xbox Series S. Проводивший вскрытие специалист утверждает, что устройство спроектировано просто блестяще, но собрать её обратно крайне сложно. А проделывать подобные операции с рабочим устройством точно не стоит, так как это приведет к потере гарантии, а возможно и к её выводу из строя.

Для начала разборки на задней стороне корпуса необходимо удалить два пластиковых стикера и выдвинуть крышку на себя. После этого открывается внутренний мир устройства, пока что прикрытый металлическим кожухом. Без отвёрток для винтов Torx (звездочка) не обойтись.

После удаления лицевой и задней панели, на передней боковой панели взгляду предстаёт небольшая плата с радиочастотным модулем. Все соединения узлов является модульным (не припаянным).

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К лицевому защитному кожуху прикреплен вентилятор с пятью крупными лопастями и 4-пиновым подключением. Он дует не на радиатор, а от него. В целом система охлаждения является довольно тихой.

Под снятым кожухом виднеется радиатор охлаждения и модульный беспроводной блок питания в виде пластиковой чёрной коробки. На блоке питания имеется логотип шлема Master Chief из вселенной Halo. Мощность БП составляет 165 Вт, против 315 Вт у Xbox Series X.

Плата выполнена на текстолите зеленого цвета. На ней виден чип южного моста. И что любопытно, он имеет обозначение XBOX ONE.

На обратной стороне платы видна крестовина крепления радиатора охлаждения, один из пяти чипов оперативной памяти GDDR6 производства Micron и NVMe SSD M.2 формата 2230. Это модель Western Digital CH SN 530 ёмкостью 512 Гб с интерфейсом PCI-e 4.0. На плате накопителя расположены: чип контроллера, одна микросхема флеш-памяти и чип управления питанием. Радиатор охлаждения на SSD не используется. Накопитель использует в работе две линии PCI-e, вероятно оставшиеся две предназначены для внешнего накопителя, который для Xbox производит Seagate. Как видите, физически SSD является заменяемым.

Радиатор охлаждения имеет три тепловые трубки и две теплосъёмные медные контактные площадки, вмонтированные в массивное металлическое основание.

Центральный чип окружают металлический кожух и элементы 9-фазной системы питания. APU у Xbox Series X и Xbox Series S - это совершенно разные чипы и для младшей версии не используются так называемые "обрезки".

После снятия защитного кожуха APU, под них виднеется медная пластина, через термопрокладки отводящая тепло от четырёх чипов GDDR6 ёмкостью 2 ГБ каждый (всего 5 чипов по 2ГБ).

Сравнение платы с таковой у Xbox One показывает компактность платы новинки.

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Проанализировать игровую производительность Xbox Series S ведущему канала Digital Foundry не удалось, так как он вывел приставку из строя из-за своей ошибки ещё до проведения игровых тестов.









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