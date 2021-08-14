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На днях "железные" информационные ресурсы наперебой запестрили сообщениями о браке блоков питания GIGABYTE GP-P850GM и GP-P750GM. Всё началось с многочисленных жалоб владельцев указанных блоков, на которые обратила своё внимание команда Gamers Nexus. Проведя собственные тесты, в ходе которых часть испытуемых эффектно, по-новогоднему вышла из строя, Gamers Nexus пришла к выводу, что проблема кроется в позднем срабатывании защиты от превышения мощности (OPP). При превышении нагрузки до значений 120-150% от номинала блоки питания указанных моделей не выдерживали, так как их компонентная база на такой режим работы не рассчитана.

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Конечно, это не типичный режим работы и во многих владельцах сгоревших блоков можно было бы заподозрить скупых майнеров, не позаботившихся о достаточном запасе мощности в своих блоках, но современные центральные процессоры и видеокарты имеют режимы turbo boost, в ходе которых нагрузка может резко увеличиваться, достигая пиковых значений, поэтому проблема вполне могла коснуться и некоторых обычных компьютерных пользователей.

Вместо банального совета не превышать номинальные значения, компания GIGABYTE сегодня выпустила официальное обращение. В нём она указала, что гордится качеством своей продукции и поэтому не может допустить, чтобы кто-то из её пользователей пострадал. А потому она официально отзывает блоки питания моделей GP-P850GM и GP-P750GM.

В своём заявлении GIGABYTE сообщает, что проблема кроется в дефолтных настройках OPP, диапазон скорректированной точки срабатывания которой настроен на слишком высокие значения, а поэтому компания приняла решение об его уменьшении со 120% ~ 150% до 110% ~ 120%. Все вновь выпущенные блоки будут иметь уже измененные настройки. Владельцы уже купленных блоков могут подать заявку на возврат или обмен. Для этого необходимо обратиться в местный сервисный центр Gigabyte или в службу поддержки компании.

Под программу возврата или обмена попадают блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM с серийными номерами:

- Модель GP-P850GM - S/N от SN20343G031011 до SN20513G022635;

- Модель GP-P750GM - S/N от SN20243G001301 до SN20453G025430.