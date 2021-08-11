Новая прошивка для SSD ADATA привела к выходу из строя некоторых из них
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"Работает — не трогай!" - к такому совету стоило бы прислушаться не только римскому солдату, убившему Архимеда, но и многим компьютерным пользователям. Ресурс Guru3d сообщил, что известный производитель комплектующих ADADA недавно выпустил прошивку для обновления SSD моделей XPG Gammix S70 и S70 Blade своего производства. Этот патч должен был повысить скорость работы накопителей при их заполнении на более чем 50%. Версия прошивки вышла за номером 3.2.9.1. Пользователи проведшие обновление с прошивки 3.2.7.3 до 3.2.9.1 остались вполне довольны результатом. А вот те, кто решил обновиться с версии 3.2.F.P7 получили неожиданный сюрприз в виде вышедшего из строя накопителя с полной потерей пользовательских данных. Сразу от нескольких владельцев SSD ADATA XPG Gammix S70 и S70 Blade поступили тревожные сообщения, что их твёрдотельные накопители больше не определяются в BIOS системы, сразу после проведения процедуры обновления. По всей видимости, проблема является серьёзной, если она привела к невозможности инициализации накопителя при загрузке системы. Компания ADATA мгновенно отреагировала на сигнал и уже удалила опасную прошивку. Остальным пользователям уже скачавшим патч 3.2.9.1 не рекомендуется его устанавливать до выяснения причин и устранения ошибок.
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