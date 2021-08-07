PowerColor отправила в продажу RX 6700XT с дефектом сборки, не сняв с термопрокладок защитные плёнки
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Когда-то качество китайских товаров было предметом насмешек и стало нарицательным. Теперь почти вся электроника производится в Китае, а новое поколение потребителей даже не знает, что во времена их отцов и дедов электроника производилась с таким запасом прочности, что могла работать десятилетиями, а покупая её в магазине никому и на ум не приходило спрашивать продавца о гарантийном сроке. Очередной рекорд контроля качества поставила известная компания PowerColor. Один из покупателей свежеприобретенной видеокарты PowerColor Radeon RX 6700 XT заметил, что из-под её кулера торчат края синей плёнки. Рискуя лишиться гарантии, он произвёл демонтаж системы охлаждения и увидел то, что вы можете лицезреть на скрине ниже.
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