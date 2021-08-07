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Когда-то качество китайских товаров было предметом насмешек и стало нарицательным. Теперь почти вся электроника производится в Китае, а новое поколение потребителей даже не знает, что во времена их отцов и дедов электроника производилась с таким запасом прочности, что могла работать десятилетиями, а покупая её в магазине никому и на ум не приходило спрашивать продавца о гарантийном сроке. Очередной рекорд контроля качества поставила известная компания PowerColor. Один из покупателей свежеприобретенной видеокарты PowerColor Radeon RX 6700 XT заметил, что из-под её кулера торчат края синей плёнки. Рискуя лишиться гарантии, он произвёл демонтаж системы охлаждения и увидел то, что вы можете лицезреть на скрине ниже.

На установленных на теплосъёмные пластины кулера термопрокладках красовались защитные плёнки, которые производитель не снял перед установкой системы охлаждения на плату видеокарты. По всей видимости, термоинтерфейсы устанавливаются не на заводе PowerColor, а на заводе поставщика кулеров и сборщик завода PowerColor просто-напросто даже не удосужился осмотреть эту сторону. Был ли это стажёр-разгильдяй или в сборочную линию вмешались иные непреодолимые силы — надеемся PowerColor разберется с этим в ходе внутренней проверки. А пока что факт остаётся фактом — контроль качества на заводе PowerColor образцовым не назовёшь.

Какие последствия могла повлечь такая безалаберность читателям сайта overclockers.ru объяснять не нужно. Теперь открытым остаётся вопрос, сколько экземпляров PowerColor Radeon RX 6700 XT ушло в продажу с таким же дефектом сборки. Интересна будет и официальная реакция производителя, когда он узнает об этом инциденте.

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