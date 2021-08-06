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Сегодня в российской рознице официально стартовала продажа гибридных процессоров AMD Ryzen 5000G, представленных компанией ещё в апреле. Долгий путь до прилавков магазинов связан с тем, что первоначально данные APU поставлялись лишь крупным сборщикам ПК, являющимися партнёрами AMD, но после было принято решение отправить их в широкую продажу.

Вся линейка Ryzen 5000G представлена тремя моделями процессоров для настольных ПК: 8-ядерным Ryzen 7 5700G, 6-ядерным Ryzen 5 5600G и 4-ядерным Ryzen 3 5300G. Все APU имеют поддержку технологии SMT. Процессоры производятся по 7-нм технологическому процессу TSMC и основываются на архитектуре Zen 3, имеют конструктивное исполнение AM4 и поддерживаются материнскими платами на чипсетах AMD 400-ой и 500-ой серии. Главной отличительной особенностью процессоров является наличие производительного встроенного графического ядра семейства Vega.

Ryzen 7 5700G имеет базовую частоту 3,8 ГГц с повышением до 4,6 ГГц в режиме boost, а Ryzen 5 5600G 3,9 ГГц и 4,4 ГГц соответственно. Процессоры имеют поддержку интерфейса PCI-e версии 3.0 (PCI-e 4.0 не поддерживается).

Рекомендованная AMD цена Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G составляет 359 и 259 долларов, без учёта налогов. Коробочные товарные варианты комплектуются системой охлаждения Wraith Stealth. Первые зафиксированные в российской рознице цены составляют 39990 рублей за старшую модель AMD Ryzen 7 5700G BOX и 31190 рублей за модель Ryzen 5 5600G BOX.

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