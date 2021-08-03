Государственные СМИ Китая сравнили видеоигры с наркотиками, серьёзно обеспокоив разработчиков
У китайских разработчиков игр, в частности у таких крупных компаний как Tencent, NetEase и Perfect World, сегодня плохой день. Причиной тому стала публикация в китайской газете Economic Information Daily, принадлежащей государственному информационному агентству "Xinhua", поднявшей тему пристрастия к видеоиграм. "EID" сравнила компьютерные игры с «электронными наркотиками» и "духовным опиумом". После такого заявления котировки китайских геймдевов полетели вниз. Кто-то удивится такой реакции рынка, но сравнение с опиумом в Китае имеет особый смысл в историческом контексте, если вспомнить "Опиумные войны". Разработчики опасаются, что подобное сравнение может восприняться как линия государственной политики и стать началом государственного натиска на сектор компьютерных игр, с последующим их жёстким регулированием со стороны властей. В публикации также говорится о том, что многомиллиардная индустрия видеоигр уничтожает целое поколение, вызывая у них интернет-зависимость, близорукость и плохую успеваемость в учёбе.
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Сегодня китайский рынок видеоигр оценивается в 43,1 миллиарда долларов. Введение каких-либо ограничений может сказаться не только на отечественных, но и на западных компаниях, снизив их прибыль.
В настоящее время в Китае установлены некоторые ограничения, касающиеся списка разрешенных и запрещенных игр, внутриигровых покупок, а также ограничений по времени, проводимому в играх, для лиц младше 18 лет (максимум 90 минут в день в будний день и 3 часа в выходные дни). Специалисты из различных областей по-разному оценивают подобные регулирования - кто-то считает их необходимыми, а другие говорят об ущемлении прав.
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