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Следующее поколение видеокарт компании NVIDIA будет называться GeForce RTX 40 и основываться на архитектуре Ada Lovelace - по большому счёту это вся информация на сегодня, которую можно назвать подтвержденной, а всё остальное является слухами и утечками. Ресурс Wccftech посчитал нужным опубликовать очередную порцию догадок, полученных от одного из инсайдеров, опубликовавшего информацию в twitter под ником Ulysses . Ранее он уже делился информацией о серии RTX 40. Речь идёт о приросте производительности, которую привнесет будущее поколение NVIDIA GeForce RTX 40 по сравнению с текущим RTX 30. По мнению инсайдера прирост будет существенным и сопоставим со скачком производительности, который дало 10-е поколение видеокарт на архитектуре Pascal по сравнению с 9-ым поколением на архитектуре Maxwell. К примеру, флагман 10-го поколения GeForce GTX 1080 Ti обеспечивала прирост по сравнению с GTX 980 Ti в среднем на 65% и она по-прежнему считается лучшей видеокартой Ti из когда-либо созданных. Последующие архитектуры Turing и Ampere уже не могли порадовать пользователей таким переходом.

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Ожидается, что видеокарты серии GeForce 40 будут использовать новый 5-нм техпроцесс TSMC. Несмотря на это уровень их энергопотребления возрастет. Однако, учитывая прирост производительности, такой показатель эффективности как производительность на Ватт наоборот увеличится.

Что касается времени выхода нового поколения, то согласно последним утечкам это произойдёт в самом конце 2022 года или в первом квартале 2023 года, а временной промежуток заполнит линейка видеокарт RTX 30 с приставкой SUPER.

Кроме того, видеокарты Ada Lovelace скорее всего получать заводские тактовые частоты от 2,2 до 2,5 ГГц, которыми сейчас могут похвастать лишь конкуренты от AMD на архитектуре RDNA 2. Сопоставив имеющиеся в наличии данные, такие как количество ядер CUDA (18432 шт.) и вычислительную производительность блоков FP32 на частоте 2,2 ГГц, специалисты Wccftech прогнозируют производительность видеокарты RTX 4090 на уровне 80 TFLOP, что является в два раза большим показателем, чем имеет RTX 3090. Такое предположение практически совпадает с более ранними слухами о 2,5-кратном приросте.

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Но больше всего пользователей интересует вопрос цены, предположить которые с точностью сейчас невозможно. Линейка Pascal предлагала GTX 1080 Ti за 699$, GTX 1080 за 499$ и GTX 1070 за 349$. С учётом реалий сегодняшнего дня и роста затрат на компоненты и логистику, возврат к подобным ценам вряд ли возможен — считает Wccftech. Видеокарта RTX 4090 вряд ли станет дешевле предыдущего флагмана и опустится до отметки в 1000$.



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