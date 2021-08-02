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NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal

Прирост производительности при переходе от RTX 3090 к RTX 4090 может оказаться двухкратным.
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Следующее поколение видеокарт компании NVIDIA будет называться GeForce RTX 40 и основываться на архитектуре Ada Lovelace - по большому счёту это вся информация на сегодня, которую можно назвать подтвержденной, а всё остальное является слухами и утечками. Ресурс Wccftech посчитал нужным опубликовать очередную порцию догадок, полученных от одного из инсайдеров, опубликовавшего информацию в twitter под ником Ulysses. Ранее он уже делился информацией о серии RTX 40. Речь идёт о приросте производительности, которую привнесет будущее поколение NVIDIA GeForce RTX 40 по сравнению с текущим RTX 30. По мнению инсайдера прирост будет существенным и сопоставим со скачком производительности, который дало 10-е поколение видеокарт на архитектуре Pascal по сравнению с 9-ым поколением на архитектуре Maxwell. К примеру, флагман 10-го поколения GeForce GTX 1080 Ti обеспечивала прирост по сравнению с GTX 980 Ti в среднем на 65% и она по-прежнему считается лучшей видеокартой Ti из когда-либо созданных. Последующие архитектуры Turing и Ampere уже не могли порадовать пользователей таким переходом.

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Ожидается, что видеокарты серии GeForce 40 будут использовать новый 5-нм техпроцесс TSMC. Несмотря на это уровень их энергопотребления возрастет. Однако, учитывая прирост производительности, такой показатель эффективности как производительность на Ватт наоборот увеличится.
Что касается времени выхода нового поколения, то согласно последним утечкам это произойдёт в самом конце 2022 года или в первом квартале 2023 года, а временной промежуток заполнит линейка видеокарт RTX 30 с приставкой SUPER.

Кроме того, видеокарты Ada Lovelace скорее всего получать заводские тактовые частоты от 2,2 до 2,5 ГГц, которыми сейчас могут похвастать лишь конкуренты от AMD на архитектуре RDNA 2. Сопоставив имеющиеся в наличии данные, такие как количество ядер CUDA (18432 шт.) и вычислительную производительность блоков FP32 на частоте 2,2 ГГц, специалисты Wccftech прогнозируют производительность видеокарты RTX 4090 на уровне 80 TFLOP, что является в два раза большим показателем, чем имеет RTX 3090. Такое предположение практически совпадает с более ранними слухами о 2,5-кратном приросте.
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Но больше всего пользователей интересует вопрос цены, предположить которые с точностью сейчас невозможно. Линейка Pascal предлагала GTX 1080 Ti за 699$, GTX 1080 за 499$ и GTX 1070 за 349$. С учётом реалий сегодняшнего дня и роста затрат на компоненты и логистику, возврат к подобным ценам вряд ли возможен — считает Wccftech. Видеокарта RTX 4090 вряд ли станет дешевле предыдущего флагмана и опустится до отметки в 1000$.


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Теги

pascal maxwell видеокарта rtx 3090 gtx 1080 ti производительность rtx 4090 gtx 980 ti ada lovelace rtx 40
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Renegade1979
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Ну вот и покупай прелесть 3060 за 60 а через 3 года это будет тыква
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Evgeniy Som
00:59
А кто будет придумывать новые машины, телевизоры, кофеварки да что там те же компьютеры а именно процессоры, видеокарты? Или делать игры, снимать фильмы? Если все будут получать все что хотят то зачем...
Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
32Влад32
00:59
Я бы оценил, если бы при такой высокой производительности карта потребляла ватт 100 -150. А повысить производительность за счет увеличения потребляемой энергии - не так уж и сложно.
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Алексей Кутерев
00:58
Хешрейт зарешает в итоге.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
Алексей Кутерев
00:58
Чудо для майнеров?
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
mo3ulla
00:57
вы скакнувший ракетой питальник специально не учитываете ? я напомню тдп 3090 VS 2080ti взлетел ракетой .. с 250 до 350 ... архитектурно увеличение количества ядер снизило их эффективность
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Алексей Кутерев
00:56
Реактор в придачу надо дарить.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Алексей Кутерев
00:55
В майнинге наверное будет в 2 раза. Хуангу только того и надо.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Дмитрий Внук
00:55
3070ти выдает 45 хешей. как бы за 1к$ их откупают и всё выгодно получается.
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
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