Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
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Деловая газета Коммерсант опубликовала
информацию, что популярная в РФ платёжная система Samsung Pay, имеющая на отечественном рынке 17-процентную долю, может попасть под запрет из-за разгоревшегося спора в сфере патентного права. Московский суд удовлетворил исковые требования компании "Сквин СА" из Швейцарии к компании Samsung. В иске идёт речь об использовании элементов изобретения по патенту No2686003 без получения на то согласия правообладателя. В нём описывается проведение операций по онлайн платежам с использованием смартфона и кассовой системы. Заявка на данный патент была зарегистрирована в России ещё в 2013 году, тогда как Samsung Pay заработала в нашей стране несколькими годами позже. У ответчика в запасе есть 30 дней на обжалование решения. Указывается, что суд фактически поставил под запрет использование на территории нашей страны продукции Samsung, имеющей платёжный сервис, независимо от того, проданы эти устройства до решения суда или после.
Samsung Electronics пояснила изданию, что сейчас проводит ознакомление с решением, но никаких перемен в своей операционной деятельности пока что не планирует. Связаться с представителями истца не удалось. Юристы указывают, что Samsung следовало бы оспаривать сам патент, а не только решение суда, либо прийти к договоренности с истцом. В ходе разбирательства представители ответчика уже сообщали о намерении оспорить патент. Юридические коллизии на этом не закончены, ведь некоторые юристы высказывают мнение, что даже после вступления решения в силу у Samsung не возникает прямой обязанности прекратить на территории России продажу своих носимых устройств, имеющих поддержку Samsung Pay. Компании достаточно продавать их без предустановленного сервиса.
Что касается Google Pay и Apple Pay, то по мнению юристов над ними также нависла аналогичная угроза, поскольку они имеют признаки, весьма схожие с описанными в патенте. Среди наших сограждан сервисами Google Pay пользуются около 32%, а Apple Pay — 30%.
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