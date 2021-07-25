Computerbase составил список лучших игр всех времен
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Почётное второе место заняла гангста-история Grand Theft Auto: San Andreas, вышедшая в том же 2004 году, отправляющая нас в вымышленный штат Сан-Андреас, в котором дитя каменных джунглей Карл Джонсон ведет опасную борьбу за свою семью и родные улицы.
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На бронзовом пьедестале расположилась игра The Witcher 3: Wild Hunt от польской студии CD Projekt RED, рассказывающая историю о ведьмаке Геральте.
Проекты, занявшие последующие места можно увидеть в таблицах ниже.
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По большому счёту, если говорить о лидирующей тройке, то с выбором немецких игроков вполне можно согласиться, однако все последующие 97 игр явно не мешало бы перетасовать по правильным местам, которое они заняли в истории игр.
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