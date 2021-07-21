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Хотя официально новая операционная система Windows 11 ещё не вышла, но многие пользователи уже установили на свои компьютеры предварительные сборки, сразу же столкнувшись с вопросом подбора необходимого видеодрайвера. Компания Intel на днях уже решила эту проблему, обнародовав драйвер для своих устройств, а теперь и "зелёная" компания порадовала своих пользователей.

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NVIDIA представила видеодрайвер GeForce 471.41 с поддержкой Windows 11 и WDDM 3.0. Они позволят графическим ускорителям компании полноценно функционировать с новой операционной системой. Драйвер официально рекомендован для участников программы Windows Insider.

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По последним неподтверждённым данным выход Windows 11 намечен на октябрь текущего года. Microsoft предложит ограниченный по времени, но бесплатный переход на новую версию операционной системы с возможностью "откатиться" назад (при определенных условиях), если пользователя что-то не устроит. Кроме того, в сети имеется информация, что вскоре Windows 11 будет переведена на новое ядро coreOS 11, что определенно прибавит ей популярности среди бета-тестировщиков. Скачать драйвер NVIDIA GeForce 471.41 можно на официальном сайте компании.