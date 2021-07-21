NVIDIA выпустила видеодрайвер для Windows 11
Хотя официально новая операционная система Windows 11 ещё не вышла, но многие пользователи уже установили на свои компьютеры предварительные сборки, сразу же столкнувшись с вопросом подбора необходимого видеодрайвера. Компания Intel на днях уже решила эту проблему, обнародовав драйвер для своих устройств, а теперь и "зелёная" компания порадовала своих пользователей.
реклама
NVIDIA представила видеодрайвер GeForce 471.41 с поддержкой Windows 11 и WDDM 3.0. Они позволят графическим ускорителям компании полноценно функционировать с новой операционной системой. Драйвер официально рекомендован для участников программы Windows Insider.
По последним неподтверждённым данным выход Windows 11 намечен на октябрь текущего года. Microsoft предложит ограниченный по времени, но бесплатный переход на новую версию операционной системы с возможностью "откатиться" назад (при определенных условиях), если пользователя что-то не устроит. Кроме того, в сети имеется информация, что вскоре Windows 11 будет переведена на новое ядро coreOS 11, что определенно прибавит ей популярности среди бета-тестировщиков. Скачать драйвер NVIDIA GeForce 471.41 можно на официальном сайте компании.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила