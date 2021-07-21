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Исследование Microsoft показало, что уровень вежливости в интернете существенно снизился

Увеличение уровня негатива в интернете отмечается в 82% стран.
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В 2021 году компания Microsoft провела опрос более чем 11 тысяч респондентов в 22 странах мира. Возраст участников варьировался в пределах 13-74 лет. Исследование показало, что в текущем году уровень вежливости пользователей интернета претерпел существенные изменения в сторону ухудшения. Подобные перемены связывают прежде всего с тем, что человечество переживает второй год всемирной пандемии, из-за которой поменялся образ жизни большинства людей, прежде всего из-за применения строгих карантинных мер во многих странах. Указанные причины способствовали снижению офлайн активности и личного взаимодействия среди людей, увеличив их онлайн-активность.
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Результаты опроса показали, что 82% стран испытали на себе ухудшение онлайн-цивилизованности за время пандемии. В то же время пользователи Колумбии, Перу, Мексики и Индии заявили о положительных изменениях. О самом резко отрицательном результате сообщили жители Германии, Италии, Польши, Филиппин и Венгрии. Как видно из графика, жители России расположились на схожей с США позиции, между Францией и Швецией. В общей массе, более 50% респондентов сообщили о личном опыте нападок и негатива или стали его непосредственным свидетелем.
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Теги

microsoft интернет пандемия исследование вежливость негатив
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Исследование Microsoft показало, что уровень вежливости в интернете существенно снизился
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