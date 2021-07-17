Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама





В 2021 году сообщество компьютерных энтузиастов окончательно распалось на два непримиримых лагеря — майнеров и простых пользователей ПК, включая геймеров. Вторые обвиняют первых в эскалации нового майнинг бума, повлекшего за собой дефицит видеокарт и безумный рост цен на них. И здесь уже не важно, добывает майнер криптовалюту на видеокартах или на ASIC-устройствах, ведь все криптовалюты тем или иным образом привязаны к биткоину, а у противника одно лицо. Есть ещё перекупщики, но этих энтузиастов можно отнести к другой категории. Сегодня для геймеров появилось видео, которое почти целую минуту сможет ласкать их взор и позволит негативным эмоциям выйти наружу, как рекомендуют психологи.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Всё дело в том, что полиция Малайзии конфисковала 1069 "асиков" у криптомайнеров, воровавших электроэнергию для обеспечения их работы. Изъятые устройства не разошлись по рукам и не отправились в комнату хранения вещдоков. Полиция призвала на помощь тяжёлую технику и в прямом смысле раздавила все 1069 ASIC-устройства. Картина поистине потрясающая, ведь хрустит оборудование на 1,25 миллиона долларов США. Самих майнеров, в количестве 6 человек, арестовали и заключили в тюрьму на 8 месяцев, оштрафовав каждого на 8000 малайзийских ринггитов (1920 долларов США). Энергетическая компания оценила свои убытки от кражи электроэнергии в 2 миллиона долларов.





реклама



