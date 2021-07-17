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Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткойн-майнеров

Нет, не людей, а ASIC (специализированные устройства для добычи Bitcoin).
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В 2021 году сообщество компьютерных энтузиастов окончательно распалось на два непримиримых лагеря — майнеров и простых пользователей ПК, включая геймеров. Вторые обвиняют первых в эскалации нового майнинг бума, повлекшего за собой дефицит видеокарт и безумный рост цен на них. И здесь уже не важно, добывает майнер криптовалюту на видеокартах или на ASIC-устройствах, ведь все криптовалюты тем или иным образом привязаны к биткоину, а у противника одно лицо. Есть ещё перекупщики, но этих энтузиастов можно отнести к другой категории. Сегодня для геймеров появилось видео, которое почти целую минуту сможет ласкать их взор и позволит негативным эмоциям выйти наружу, как рекомендуют психологи.

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Всё дело в том, что полиция Малайзии конфисковала 1069 "асиков" у криптомайнеров, воровавших электроэнергию для обеспечения их работы. Изъятые устройства не разошлись по рукам и не отправились в комнату хранения вещдоков. Полиция призвала на помощь тяжёлую технику и в прямом смысле раздавила все 1069 ASIC-устройства. Картина поистине потрясающая, ведь хрустит оборудование на 1,25 миллиона долларов США. Самих майнеров, в количестве 6 человек, арестовали и заключили в тюрьму на 8 месяцев, оштрафовав каждого на 8000 малайзийских ринггитов (1920 долларов США). Энергетическая компания оценила свои убытки от кражи электроэнергии в 2 миллиона долларов.



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bitcoin биткоин криптовалюта майнеры asic расправа
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Александр Горнов
20:19
дефицит видеокарт был из за майнеров. Они по 20 штук видеокарт скупали по любой цене, хоть по 200к рублей. всё под ноль было раскуплено.Надо ждать когда на авито появятся.
MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
seryler
20:09
Ну если на год то можно и прикупить
Activision связалась с автором чита на автоприцел в Warzone и убедила его прекратить разработку
Spambomber_1
20:06
Эх, кто бы наших блохеров типа Зелота или Панаса Офского катком погладил?
В Малайзии более 1000 ASIC майнеров отправили под каток
Владислав Никитин
20:04
Я бы меньше тратится на подсветки и корпус и купил видеокарту и проц получше
Собираю свой компьютер для будущих игр
Spambomber_1
20:03
Зелот - голодный идиот.
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты – GeForce 3080 со скидкой до 100 000 р
Anton Anikin
20:02
Молодцы малайцы.
В Малайзии более 1000 ASIC майнеров отправили под каток
Slabachok
20:01
Новость же датирована ноябрём
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Алексей Полянский
20:01
Выйдет и 4090 и 5090, но будем дальше смотреть тесты в ютубе и отсутствие в магазах. Такое ощущение что видики стали элитными девайсиками для энтузиастов бояр
NVIDIA готовит видеокарты серии GeForce RTX 3000 SUPER с увеличенным количеством памяти
Roditch
20:00
Везде так. Вот например уничтожение контрафактных мотоциклов.
Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткойн-майнеров
Every
19:52
Ну таки да, если бы не дефицит, то на четвертый год бы и отыквилась. Хз быстро это или нет
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