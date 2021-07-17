Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткойн-майнеров
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В 2021 году сообщество компьютерных энтузиастов окончательно распалось на два непримиримых лагеря — майнеров и простых пользователей ПК, включая геймеров. Вторые обвиняют первых в эскалации нового майнинг бума, повлекшего за собой дефицит видеокарт и безумный рост цен на них. И здесь уже не важно, добывает майнер криптовалюту на видеокартах или на ASIC-устройствах, ведь все криптовалюты тем или иным образом привязаны к биткоину, а у противника одно лицо. Есть ещё перекупщики, но этих энтузиастов можно отнести к другой категории. Сегодня для геймеров появилось видео, которое почти целую минуту сможет ласкать их взор и позволит негативным эмоциям выйти наружу, как рекомендуют психологи.
Всё дело в том, что полиция Малайзии конфисковала 1069 "асиков" у криптомайнеров, воровавших электроэнергию для обеспечения их работы. Изъятые устройства не разошлись по рукам и не отправились в комнату хранения вещдоков. Полиция призвала на помощь тяжёлую технику и в прямом смысле раздавила все 1069 ASIC-устройства. Картина поистине потрясающая, ведь хрустит оборудование на 1,25 миллиона долларов США. Самих майнеров, в количестве 6 человек, арестовали и заключили в тюрьму на 8 месяцев, оштрафовав каждого на 8000 малайзийских ринггитов (1920 долларов США). Энергетическая компания оценила свои убытки от кражи электроэнергии в 2 миллиона долларов.
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