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Только вчера я предложил предварительно ознакомиться с новым продуктом компании Valve - игровой консолью Valve Steam Deck, основанной на процессоре AMD Zen 2 и графике AMD RDNA 2. Было высказано предположение, что продукт, вероятнее всего, станет дефицитным из-за нехватки комплектующих. Также были озвучены меры производителя по борьбе с перекупщиками. А сегодня западные источники сообщают, что новая консоль уже подверглась нападкам перекупщиков.

Купить консоль пока что нельзя, поскольку в продажу она поступит только в конце года, но резервирование ещё вчера открылось в некоторых регионах. В российском регионе оно в настоящее время недоступно.

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Указывается, что желающие поставить резерв на покупку сталкиваются с многочисленными ошибками и сбоями в работе сайта, хотя отдельным счастливчикам всё же удалось пробиться сквозь преграды. Видимо, препятствия, установленные против спекулянтов, мешают и добросовестным покупателям. Предположительно, одной из причин сбоев является большой наплыв желающих забронировать новинку. Говорится о многотысячных очередях. Основатель SteamDB Павел Джундик (Pavel Djundik) показал статистику резервирования консоли.

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Покупателям уже поступили рекомендации. К примеру, при подвисании сайта, не рекомендуется нажимать кнопки меню бронирования слишком часто, чтобы система не посчитала вас ботом.Также отмечается активизация перекупщиков, которые мгновенно подняли цены на Steam Deck на различных торговых площадках (eBay и других), продавая бронь за 2000 долларов, при том, что сам производитель установил цены в диапазоне 399-649 долларов, в зависимости от версии. Отдельные перекупщики предлагают консоль за 5000 долларов, даже не имея её на руках.

Налицо те же проблемы с доступностью и перекупщиками, что и у консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5, хотя продажи новинки ещё даже не начались. Возможно, ситуация исправится со временем, и сейчас мы имеем дело с ажиотажем первых дней. Количество резервов, переваливших за 100 тысяч в течение суток, говорит о том, что Steam Deck заинтересовала большое количество геймеров.