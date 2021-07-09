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Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games

Новую операционную систему Wibdows 11 столкнули лбом в 11 играх с предшественницей Windows 10, чтобы узнать какие преимущества даёт новая ОС.
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Windows 11 официально ещё не вышла и находится на стадии тестирования участниками программы, а геймеров уже сейчас интересует главный вопрос — есть ли у неё преимущества в играх. Несмотря на то, что многие члены интернет-сообщества считают Windows 11 лишь рестайлингом предыдущей операционной системы, сама Microsoft указывает на появление механизма ускорения загрузки данных DirectStorage API, который должен положительно сказаться на игровом процессе. Однако следует отметить, что по большому счёту речь идёт в первую очередь о сокращении времени загрузки в играх и появившейся возможности создавать огромные бесшовные виртуальные миры. Технология будет поддерживаться в системах с установленными в них NVMe SSD. К тому же, DirectStorage API способна снять часть нагрузки с центрального процессора, теоретически обеспечив ему дополнительные свободное время. Имеет ли влияние включенная в новую ОС технология на подгрузку иных данных в игре, мы узнаем из тестирования, которое провел youtube канал Testing Games.
Возможно, некоторые читатели будут апеллировать к тому, что в тестировании участвует предварительная сборка Windows 11, и игровая производительность системы может ещё "подтянуться", но ожидать существенных изменений в следующей версии Windows 11 я бы не стал.
Итак, система построена на базе мощного десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3600 МГц. Дисковая подсистема представлена двумя скоростными SSD SAMSUNG 970 EVO, объёмом 1 ТБ каждый. Тестирование проводилось в 11 популярных игровых приложениях в разрешении 1440p. За графическую составляющую отдувалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.
Результаты тестов представлены ниже в видео и диаграмме. Поехали!

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Итоги не только не впечатляют, но и прямо говорят о том, что в популярных на сегодня играх, запущенных на современной игровой системе, Windows 11 не даёт никаких преимуществ. Мало того, в трёх играх она умудрилась проиграть своей предшественнице Windows 10 по среднему fps. Может быть подросли показатели 1% и 0.1%? Отнюдь, всё в пределах погрешности. Таким образом, новая операционная система Windows 11 не даёт никаких преимуществ в игровых приложениях, по крайней мере сейчас. Быть может, в будущем, она позволит раскрыться во всей красе огромному миру какой-нибудь GTA-VI. Поживём — увидим.

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