Nanoxia представила "Царь-корпус", способный вместить две крупные материнские платы E-ATX
Компания Nanoxia, базирующаяся в Германии, представила весьма любопытный компьютерный корпус под названием Nanoxia Dual System PC Case, который способен вместить сразу две материнские платы максимального для десктопа формата E-ATX. Размеры "Царь-корпуса" составляют 50 х 44 х 60 см. Это большой "кубик" со всеми современными атрибутами в виде закаленных стекол, вентиляторов с RGB-подсветкой и чёрного стильного минимализма. На первый взгляд трудно найти применение такому вместилищу компьютерных комплектующих в домашних условиях, но определённую часть пользователей подобный корпус 2 в 1 всё же заинтересует, включая проф-сегмент.
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В корпус можно установить процессорные охладители высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 350 мм. В "кубик" вместятся 18 жёстких дисков и пара радиаторов СЖО, по 480 мм каждый. Положительной особенностью является разделенная фронтальная панель управления, содержащая отдельные кнопки включения, сброса, порты USB и аудио для каждой системы.
Цена у корпуса также под стать двору - 399 евро.
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