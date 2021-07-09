Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Nanoxia, базирующаяся в Германии, представила весьма любопытный компьютерный корпус под названием Nanoxia Dual System PC Case, который способен вместить сразу две материнские платы максимального для десктопа формата E-ATX. Размеры "Царь-корпуса" составляют 50 х 44 х 60 см. Это большой "кубик" со всеми современными атрибутами в виде закаленных стекол, вентиляторов с RGB-подсветкой и чёрного стильного минимализма. На первый взгляд трудно найти применение такому вместилищу компьютерных комплектующих в домашних условиях, но определённую часть пользователей подобный корпус 2 в 1 всё же заинтересует, включая проф-сегмент.

реклама



В корпус можно установить процессорные охладители высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 350 мм. В "кубик" вместятся 18 жёстких дисков и пара радиаторов СЖО, по 480 мм каждый. Положительной особенностью является разделенная фронтальная панель управления, содержащая отдельные кнопки включения, сброса, порты USB и аудио для каждой системы.

Цена у корпуса также под стать двору - 399 евро.