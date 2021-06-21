Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, 20 июля 2021 года основатель компании Amazon Джефф Безос вместе со своим младшим братом на корабле New Shepard, построенном его же компанией Blue Origin, собирается покинуть нашу бренную Землю и отправиться в космос. Конечно, под космосом имеется ввиду суборбитальный полёт на высоте около 100 километров, который продлится всего-навсего 11 минут.

реклама

Всего в путешествие на корабле отправится четыре человека, несмотря на наличие шести посадочных мест. Кроме братьев Безос линию Кармана пересечет ещё один пассажир, решивший сохранить инкогнито, и победитель аукциона, заплативший 28 миллионов долларов за билет.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

И пока Безос готовится к самому главному, по его словам, событию в его жизни, на Земле разворачиваются нешуточные страсти. Всё дело в том, что на сайте change.org как грибы после дождя начали появляться петиции с требованием не пускать Джеффа Безоса обратно на Землю после того, как он улетит в космос. Эти требования уже подписали десятки тысяч человек. Основным мотивом подобных требований послужило то, что людям надоели миллиардеры и они желают от них избавиться. Конечно, подобные петиции абсурдны и несерьёзны, зато они отлично отражают настроения в обществе. Но дело не только в миллиардерах в целом, но и в самом Джеффе. Его компанию Amazon неоднократно упрекали в нарушении прав работников и жесткими условиями работы в данной компании. Дело доходило до того, что работники не могут сходить даже в туалет, поскольку боятся, что их за это уволят.

реклама

Всё это обостряет являющимся врожденным у каждого человека чувство справедливости. Хотя это чувство чаще всего присуще людям, находящимся в нижних звеньях пищевой цепочки, а у тех, кто находится на её вершине его зачастую сложно обнаружить. В итоге можно однозначно сказать — люди Джеффа Безоса не любят. Хотя его самого этот факт, скорее всего, не волнует.