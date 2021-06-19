У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
О сети спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, основанной известным предпринимателем Илоном Маском, пожалуй слышал уже каждый житель планеты. Анонс и запуск проекта сопровождались бурными обсуждениями, но в общем проект был оценен общественностью как перспективный. С октября 2020 года сеть Starlink является действующей, но находится в режиме публичного бета-тестирования. Комплект оборудования стоит 499 долларов, а абонентская плата составляет 99 долларов в месяц.
В апреле 2021 года интернет Starlink уже подвергался критике ввиду неспособности обеспечить доступом необходимое число пользователей из-за недостаточности группировки орбитальных спутников и низкой пропускной способности сети. Сегодня к Starlink пришла новая напасть.
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Ресурс Arstechnica сообщает, что один из пользователей из Аризоны по имени Мартин пожаловался на то, что оборудование перестаёт работать и отключается, когда его температура достигает 50С. Обратившись в техподдержку, он получил ответ, что устройство необходимо остудить до 40С. Всё бы ничего, но речь идёт о передающей антенне, которая всегда размещается на улице. Это значит, что летом на солнце, даже в северных широтах, оборудование Starlink будет перегреваться и отключаться. Говорить о южных широтах не приходится. Указывается, что пользователь космического интернета пытался охладить тарелку, поливая её водой, но это не помогло и он лишился доступа в сеть на семь часов, созерцая сообщение об ошибке «Offline: Thermal shutdown». После того, как вечером антенна остыла до температуры, указанной техподдержкой, соединение восстановилось. В общей сложности Мартин был лишен интернета с 11:30 до 19 часов, то есть почти весь световой день. Пользователь также посетовал, что не может поставить тарелку в тень, так как препятствия мешают его работе.
О подобной проблеме на страницах Reddit сообщил и другой абонент Starlink. В настоящее время пользователи, заинтересовавшиеся проблемой, высказывают различные предположения, что могло послужить причиной отключения, кроме упомянутого перегрева. Некоторые говорят о режиме бета-тестирования, в котором сейчас находится сеть, во время работы которого периодические отключения вполне возможны, а SpaceX предупреждала о них своих пользователей. Также высказываются мысли, что отключение было вызвано недоступностью спутников. Проводивший разборку комплекта оборудования Starlink инженер Кен Кейтер разъяснил возможную причину перегрева и предположил, что изменения программного обеспечения могут сделать систему более "термически эффективной". Тем не менее он назвал это «действительно сложной инженерной задачей с безумно жесткими ограничениями».
В настоящее время пользователи ждут официальных комментариев производителя, ведь срок выхода проекта в коммерческую версию приближается. Илон Маск ранее сообщал, что Starlink будет доступен для «большей части Земли» уже к концу 2021 года, а к следующему году — для всей планеты.
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