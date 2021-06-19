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Известный тайваньский производитель ASRock пополнил свой ассортимент материнской платой, предназначенной для майнеров криптовалют. Кроме рабочих характеристик, плата обладает высокой эстетической составляющей. Традиционные для майнинг-плат слоты PCI Express x1, как например в модели ASRock H110 PRO BTC+, заменены полноценными PCI Express x16 с металлическими усилительными накладками. Это значит, что в ферме будет меньше беспорядочно висящих проводов и райзеров. Плата выполнена в строгом черном цвете и имеет минималистический, но функциональный дизайн.

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Модель ASRock H510 Pro BTC+ выполнена на текстолите высокой плотности и построена на чипсете Intel H510 с поддержкой процессоров Intel 10-го и 11-го поколения со встроенной графикой. Плата способна принять на себя до 6 видеокарт. Расстояние между слотами, оснащенными защитой от помех, достаточное для того, чтобы уместить видеокарты даже с трёхслотовой системой охлаждения. А горизонтальные разъёмы дополнительного питания не помешают установке видеокарт в слоты.

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При включении плата отобразит состояние каждого установленного графического ускорителя.

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Также имеется разъём USB для установки внешней видеокарты. Технология ASRock Full Spike Protection защитит оборудование от резких скачков напряжения. Для удобства управления на плате распаяны кнопки сброса и включения.

Ориентировочная цена составляет 280$. Плату можно будет приобрести уже в июле. Более подробные характеристики на сайте компании.