Цены на видеокарты продолжают падать - NVIDIA RTX 3080 распродают с огромными скидками до 75000 руб
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Ситуация с высокими ценами на видеокарты и их дефицитом пусть очень медленно, но развивается в лучшую сторону. Курс основной криптовалюты Ethereum, которую добывают с помощью графических карт, перестал покорять новые вершины и почти застыл на отметке 2400-2500$ за монету. Вкупе с постоянно растущей сложностью ажиотажный спрос на "майнерские" игровые видеокарты утихает. Дефицит графических ускорителей начинают постепенно сглаживать новые видеокарты с обновленным ограничителем майнинга, такие, как RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, которые поступили в продажу 3 и 10 июня 2021 года. Всё это приводит к тому, что розница постепенно нормализует цены на все линейки видеокарт на архитектуре Ampere, уводя их стоимость в направлении рекомендованных цен. Прибавляют надежду к наметившейся тенденции и недавние слова главы NVIDIA о том, что дефицит чипов начнёт снижаться уже во втором квартале текущего года.
Торговая сеть Ситилинк установила большие скидки на всю линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080, лишенных ограничителя майнинга. Самые расчётливые геймеры знают, что купив производительную видеокарту, её стоимость можно частично или полностью "отбить" тем же майнингом, получив таким образом флагманскую видеокарту по более приемлемой конечной стоимости. К тому же, большинство карт можно приобрести в рассрочку. Все модели NVIDIA GeForce RTX 3080 оснащены 10 Гб скоростной видеопамяти стандарта GDDR6X.
Самая большая скидка в 75000 рублей действует на модель GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080. Это внешняя видеокарта. С её помощью можно превратить любой ноутбук с производительным процессором в мощную игровую станцию. Видеокарта оснащена всеми актуальными интерфейсами, включая Thunderbolt 3. За регулирование температур в ней отвечает система жидкостного охлаждения. Купить её можно за 234990 рублей.
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Самое доступное решение традиционного форм-фактора представлено моделью PALIT NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMEROCK. Эта модель по праву заслужила популярность качественной элементной базой и эффективной системой охлаждения. Эта "топовая" видеокарта справится с любым игровым приложением на максимальных настройках качества. Видеокарта продаётся с огромной скидкой в 45000 рублей и обойдётся покупателю в 244990 рублей.
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Для обладателей кастомных систем водяного охлаждения имеется сразу два решения от компании GIGABYTE. Модели GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 (GV-N3080AORUSX WB-10GD) за 247990 рублей и GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 (GV-N3080GAMINGOC WB-10GD) за 248990 рублей готовы к подключению к контуру вашей "водянки".
Наилучшими качествами по мнению большинства пользователей обладает видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO. Она наделена одной из лучших систем охлаждения, отличающейся тишиной даже в самых высоких нагрузках. Элементная база видеокарты состоит из самых высококачественных компонентов. Видеокарта, под стать своей мощи, обладает внушительными размерами. Скидка в 45000 рублей позволит приобрести MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO за 252990 рублей, вместо 297990 за которые она продавалась ещё вчера.
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