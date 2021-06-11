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Ситуация с высокими ценами на видеокарты и их дефицитом пусть очень медленно, но развивается в лучшую сторону. Курс основной криптовалюты Ethereum, которую добывают с помощью графических карт, перестал покорять новые вершины и почти застыл на отметке 2400-2500$ за монету. Вкупе с постоянно растущей сложностью ажиотажный спрос на "майнерские" игровые видеокарты утихает. Дефицит графических ускорителей начинают постепенно сглаживать новые видеокарты с обновленным ограничителем майнинга, такие, как RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, которые поступили в продажу 3 и 10 июня 2021 года. Всё это приводит к тому, что розница постепенно нормализует цены на все линейки видеокарт на архитектуре Ampere, уводя их стоимость в направлении рекомендованных цен. Прибавляют надежду к наметившейся тенденции и недавние слова главы NVIDIA о том, что дефицит чипов начнёт снижаться уже во втором квартале текущего года.

Торговая сеть Ситилинк установила большие скидки на всю линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080, лишенных ограничителя майнинга. Самые расчётливые геймеры знают, что купив производительную видеокарту, её стоимость можно частично или полностью "отбить" тем же майнингом, получив таким образом флагманскую видеокарту по более приемлемой конечной стоимости. К тому же, большинство карт можно приобрести в рассрочку. Все модели NVIDIA GeForce RTX 3080 оснащены 10 Гб скоростной видеопамяти стандарта GDDR6X.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Самая большая скидка в 75000 рублей действует на модель GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080. Это внешняя видеокарта. С её помощью можно превратить любой ноутбук с производительным процессором в мощную игровую станцию. Видеокарта оснащена всеми актуальными интерфейсами, включая Thunderbolt 3. За регулирование температур в ней отвечает система жидкостного охлаждения. Купить её можно за 234990 рублей.

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Самое доступное решение традиционного форм-фактора представлено моделью PALIT NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMEROCK. Эта модель по праву заслужила популярность качественной элементной базой и эффективной системой охлаждения. Эта "топовая" видеокарта справится с любым игровым приложением на максимальных настройках качества. Видеокарта продаётся с огромной скидкой в 45000 рублей и обойдётся покупателю в 244990 рублей.

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Для обладателей кастомных систем водяного охлаждения имеется сразу два решения от компании GIGABYTE. Модели GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 (GV-N3080AORUSX WB-10GD) за 247990 рублей и GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080 (GV-N3080GAMINGOC WB-10GD) за 248990 рублей готовы к подключению к контуру вашей "водянки".

Наилучшими качествами по мнению большинства пользователей обладает видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO. Она наделена одной из лучших систем охлаждения, отличающейся тишиной даже в самых высоких нагрузках. Элементная база видеокарты состоит из самых высококачественных компонентов. Видеокарта, под стать своей мощи, обладает внушительными размерами. Скидка в 45000 рублей позволит приобрести MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO за 252990 рублей, вместо 297990 за которые она продавалась ещё вчера.

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Тем же геймерам, которые желают просто играть и не хотят "отбивать" стоимость карты майнингом есть смысл присмотреться к новейшим моделям NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Это самые свежие решения, поступившие в продажу по всему миру неделю назад. RTX 3080 Ti оснащены продвинутым ограничителям майнинга, а потому, обладая большей игровой производительностью, чем предшественницы RTX 3080 (без Ti), они продаются по более низкой цене. Это обусловлено меньшим интересом к ним со стороны майнеров, а значит рыночные механизмы в действии.

К примеру, видеокарту PALIT NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GAMINGPRO , которую уже прозвали "народным выбором" за лучшее соотношение характеристики цена/производительность можно приобрести с огромной скидкой в 46000 рублей по цене 209590 рублей . Данная видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти, а не 10 Гб, как у RTX 3080 Ti и способна легко справиться с любой игрой в любом разрешении, вплоть до 4К.

Более экономным покупателям есть смысл присмотреться к моделям NVIDIA GeForce RTX 3070 , на которые в текущий момент также действуют большие скидки.

К примеру на самую доступную модель PALIT NVIDIA GeForce RTX 3070 GAMINGPRO сейчас действует скидка в 27000 рублей и её можно купить за 169990 рублей , а не за 196990 рублей, как несколькими днями ранее. В сети на эту видеокарту имеется множество обзоров, доказавших, что это лучшее по стоимости решение, у которого нет недостатков, обычно присущих недорогим продуктам. Видеокарта имеет хорошее техническое исполнение и давно радует многих геймеров.

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