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Вот и настали те времена, когда многие геймеры могут увидеть видеокарты лишь в музее. Сегодня крупный китайский производитель видеокарт и других компьютерных комплектующих COLORFUL в партнёрстве с NVIDIA объявил об открытии первого Музея истории графических процессоров. Музей расположился в промышленном парке в Шэньчжэне. В нём будет представлены развитие и эволюция видеокарт от первых моделей до современных поколений.

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Посетив музей, сначала вы перенесетесь в 1980-е годы, когда всё началось. Первым экспонатом, представшим перед вашим взором будет легендарный ускоритель 3D-графики Voodoo. Затем вы сможете ознакомиться с зарождением NVIDIA GeForce и увидеть видеокарту GeForce 256.

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В музее имеются и редкие экспонаты, такие как первая двухчиповая видеокарта от ATI - Rage Fury MAXX.

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В коллекции музей имеются графические адаптеры, разработанные IBM, 3Dlabs, Intel, S3, Trident, 3Dfx и другими производителями.

Для любителей киберспорта есть отдельный раздел, посвященный его формированию и развитию.

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Есть и высокотехнологичные действующие экспонаты. К примеру кабина виртуальной реальности позволит посетителям окунуться в трёхмерный мир. Конечно, не обошлось и без видеокарт самой COLORFUL. Мало кто знает, что зарождение бренда COLORFUL началось в далёком 1999 году с выпуска карты COLORFUL Voodoo 2. Центральным экспонатом музея является разобранная флагманская модель KUDAN, состоящая почти из 200 деталей.

В целом, музей посвящен наиболее значимым событиям и продуктам в истории видеокарт и совсем скоро станет доступен для посетителей. Теперь у обычных пользователей будет выбор, сходить в магазин, посмотрев на пустые прилавки и редкие дефицитные видеокарты по умопомрачительным ценам, или посетить музей и окунуться во времена, когда игровые видеокарты создавались исключительно для геймеров, а прорывы в индустрии совершались чуть ли не каждый год.

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Источник: Videocardz